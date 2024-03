Vene tadžiki kogukond kardab terrorirünnaku järel tagakiusamist

Seoses nädalataguse terrorirünnakuga Crocuse kontserdisaalile on sagenenud rünnakud Venemaa tadžikkide vastu.

Sealne tadžiki kogukond kardab tõsist tagakiusamislainet, ütles Khamrokulova.

"Sisserändajad tunnevad end ebakindlalt. Ükspäev saatsid nad mulle video, millest on näha, kuidas suur hulk inimesi Domodedovo lennujaamast Tadžikistani teele asutab. See näitab, et inimesed kardavad oma elu ohus olevat ja lahkuvad seepärast," rääkis ta.

"Kas teate, iga inimene tunneb hirmu ja ärevust. Kui me näeme midagi sellist, arvame me, et midagi taolist võib veel juhtuda või mis saab siis, kui mõni laps kannatada saab. See on loomulik," lisas ta.

Moskvas asuvas kontserdimajas toimus 22. märtsil tulistamine, mille tagajärjel sai surma üle 130 ja vigastada veel üle 100 inimese. Politsei on rünnaku eest vahi alla võtnud mitu Tadžikistani kodanikku.

Vene võimud püüavad seostada terrorirünnakut Ukrainaga, kuigi vastutuse veresauna toimepaneku eest võttis endale terrorirühmitus Islamiriik-Khorasan.