Ilmus raamat Siberis sündinud eesti laste mälestustest

Raamatus meenutavad oma lapsepõlve 84 inimest. Raamatu üks autoritest ja ERM-i hariduskeskuse metoodik Virve Tuubel ütles, et lugude kaudu saame teada, kuidas inimesed lapsena oma sünnipaika ja elutingimusi tajusid.

"Kirjeldab oma kodu, et muldpõrand, üks ruum. Seal koos elas väga palju erinevaid inimesi, aga koos inimestega ka rotid, hiired, prussakad, täid, kirbud, suvel ka sääsed. Ja veel ta ütleb, et kui Eestisse emaga tagasi jõudsid, siis siin neid väga ei tahetud. Elasime siin ja seal," kirjeldas Tuubel.

Mälestusi raamatus on Tuubeli sõnul nii karmimaid kui ka helgemaid.

Raamatu on koostanud ja välja andnud Siberis sündinud laste MTÜ, mis asutati kaks aastat tagasi ja mille liikmete arv on jõudnud 200 inimeseni.

"Ilmselt meie oleme nüüd see kolmas põlvkond, pärast vanaisasid-vanaemasid tulevad vanemad, siis meie. Ja ilmselt oleme meie nüüd selles eas, kus meil on natukene aega vaadata tagasi ja mõelda," sõnas Tuubel.

Lisaks kutsus ERM lugude autoreid üles tooma muuseumisse esemeid, mis on küüditamisel kaasa võetud, seal valminud või Eestist Siberisse saadetud. Esemed on väljas ERM-i püsinäitusel "Kohtumised". Näiteks on seal väike saag ja kirves, mille pakkis kaasa isa oma 11-aastasele pojale Jürile 14. juunil 1941. aastal.

"Isa siis hukati, aga poeg ja ema küüditati Tomski oblastisse. Ja tegelikult oli nii, et Jüri hoidis nende tööriistadega, mille isa talle kaasa pakkis, seal Siberis elus ennast ja oma ema, sest ema oli tal ikkagi nii-öelda linnaproua ja ei olnud selliseid Siberi töid ja sellist ränka füüsilist tööd teinud," selgitas etnoloog Terje Anepaio.

1963. aastal sai Jüri aga lõplikult Eestisse tagasi tulla ning seda sama kirvest ja saagi kasutas ta oma elupäevade lõpuni.

Muuseumile laenatud esemed jäävad püsinäituse juurde aastaks.