Saar läbis esimese vooru Euroopa Nõukogu peasekretäriks kandideerimisel

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee otsustas esmaspäeval toimunud salajasel hääletusel esitada Saare kandidatuuri Parlamentaarsele Assambleele (ENPA). Järgmisesse valimisvooru pääsesid ka praegune Euroopa Komisjoni justiitsvolinik, Belgia poliitika Didier Reynders ja Šveitsi endine president Alain Berset, teatas Eesti välisministeeriumi pressiteenistus.

Ministreid esindasid komitees liikmesriikide suursaadikud, kes töötavad Euroopa Nõukogu juures Strasbourgis. Kolmapäeval toimus kõigi kolme kandidaadi kuulamine komitees, misjärel jäi riikide valitsusi esindaval komiteel aega oma seisukoha kujundamiseks.

Keerulise hääletusmehhanismi tulemusel said kõik kolm kandidaati piisavalt hääli, et nad esitati otsustamiseks ENPA-le.

Kandidaatide sobivust arutab ENPA oma aprilli istungjärgul, hääletus peasekretäri väljavalimiseks toimub assamblee juuniistungijärgul, kas 25. või 26. juunil.

Välisminister Margus Tsahkna sõnul on Indrek Saare edasipääsemine suur tunnustus Eestile, sest tõestab, et oleme valitsuse tasandil esitanud Euroopa Nõukogu peasekretäri kohale väga tugeva kandidaadi.

"Indrek Saare aastatepikkune kogemus Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liikmena annab talle selge ettekujutuse organisatsiooni ees seisvatest väljakutsetest," sõnas Tsahkna pressiteate vahendusel.

Saar ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et rääkis oma tegevuskava tutvustades Ukraina toetamisest ning tehisintellektiga seotud teemadest, mille kohta on Euroopa Nõukogus valmimas ka vastav konventsioon. Lisaks on organisatsioonis päevakorral 2023. aasta mais Reykjaviki tippkohtumisel vastuvõetud otsuste elluviimine, muuhulgas Vene vägede Ukrainas tekitatud agressioonikahjude registri loomine.

Peasekretär juhib Euroopa Nõukogu sekretariaati ja organisatsiooni eelarve koostamist ning vastutab organisatsiooni tööprogrammi elluviimise eest.

Euroopa Nõukogu uue peasekretäri mandaat algab 18. septembril 2024. Peasekretäri ametiaeg on viis aastat.

1949. aastal loodud ja praegu 46 riiki ühendav Euroopa Nõukogu on rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on edendada demokraatiat ning kaitsta inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid Euroopas. Organisatsiooni peakorter asub Prantsusmaal Strasbourgis. Euroopa Nõukogu egiidi all on vastu võetud enam kui 220 konventsiooni ja lepingut, kõige tuntum on Euroopa inimõiguste konventsioon, mille alusel asutati Euroopa Inimõiguste Kohus.

Euroopa Nõukogu ei kuulu EL-i institutsioonide hulka. Strasbourgis tegutseva Euroopa Nõukogu ingliskeelne nimetus on Council of Europe, samas kui Euroopa Liidu Nõukogu (mida vahel nimetatakse ka ministrite nõukoguks) nimetus inglise keeles on Council of the European Union ja Euroopa Ülemkogu (tippkohtumise) nimetus on inglise keeles European Council.

Alates 1996. aastast oli Euroopa Nõukogu liige ka Venemaa, kuid pärast Venemaa täiemahulise sõjalise sissetungi algust Ukrainasse 2022. aasta veebruaris visati riik sellest organisatsioonist sama aasta märtsis välja.

Saar on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) endine esimees ja varasemalt ka peasekretär, riigikogu mitme varasema koosseisu liige ja kahes valitsuses kultuuriminister. Riigikogu liikmena oli ta ka ENPA Eesti delegatsiooni liige.