Indrek Saar kandideerib Euroopa Nõukogu peasekretäriks

"Vastab tõele. Valitsus otsustas mind sellele kohale esitada ning nüüdseks olen juba alustanud kampaaniat," ütles Saar ERR-ile neljapäeval Strasbourgist, kus asub organisatsiooni peakorter.

Saar rääkis, et tema otsus kandideerida sündis pärast poliitikast lahkumist ning oma sobivuse hindamist Euroopa Nõukogu peasekretäri kohal töötada. "Mõte põhineb päris palju sellel, et olen olnud Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige alates 2007. aastast kuni 2023. aastani. Mul on selles organisatsioonis töötamisel päris pikk ajalugu, ma tunnen seda organisatsiooni," ütles ta.

Küsimusele, kas ta on valituks osutudes valmis kolima Prantsusmaale Strasbourgi, ütles Saar, et on juba alustanud prantsuse keele õpinguid ning on selleks väga motiveeritud.

Euroopa Nõukogu teatas neljapäeval, et liikmesriigid esitasid peasekretäri kohale tähtajaks kolm kandidaati. Lisaks Saarele kandideerivad veel Euroopa Komisjoni praegune õigusküsimuste volinik, varasemalt Belgia valitsuse erinevatel kohtadel töötanud Didier Reynders ning Šveitsi valitsuse pikaaegne liige, eelmisel aastal ka Šveitsi föderaalpresidendi ametikohta täitnud Alain Berset.

Uue peasekretäri valikuprotseduuril on kaks etappi. Esimeses valivad riikide valitsuste esindajad ministrite komitees välja endale sobivad kandidaadid, kes esitatakse lõpliku otsuse tegemiseks ENPA täiskogule. Kui riikide voorust läbisaamiseks on vaja kahekolmandikulist toetust, siis parlamentaarses assamblees on võitmiseks vaja absoluutset häälteenamust.

Riikide otsust on oodata 20. märtsil, parlamendisaadikud teevad otsuse 25. ja 26. juunil toimuvates hääletusvoorudes.

Uue peasekretäri mandaat algab 18. septembril 2024, kui lõppeb senise peasekretäri, Horvaatia poliitiku Marija Pejčinović Burići ametiaeg. Reynders kandideeris samale ametikohale ka 2019. aastal ja jäi siis alla just Burićile.

Euroopa Nõukogu on rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärgiks on edendada demokraatiat ning kaitsta inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid Euroopas. Organisatsiooni peakorter asub Prantsusmaal Strasbourgis.

Euroopa Nõukogu on algatanud mitmeid inimõiguste edendamiseks mõeldu konventsioone, selle üheks osaks on ka Euroopa Inimõiguste kohus, mille pool saavad pöörduda kodanikud, kes leiavad, et ei ole saanud oma kodumaal kohtutelt õigust.

Euroopa Nõukogu ei kuulu EL-i institutsioonide hulka.

Alates 1996. aastast oli Euroopa Nõukogu liige ka Venemaa, kuid pärast Venemaa täiemahulise sõjalise sissetungi algust 2022. aastal visati Venemaa sellest organisatsioonist 2023. aasta märtsis välja.