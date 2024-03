Hiina kaebas USA elektrisõidukite subsiidiumid WTO-sse

Hiina kaubandusministeerium teatas teisipäeval, et USA-s toetustele kvalifitseerumiseks elektrisõidukitele kehtivad reeglid on diskrimineeriva olemusega ning need moonutavad olulisel määral ausat konkurentsi.

Ministeerium avaldas pressiteate, milles väidetakse, et USA inflatsiooni vähendamise seaduses (IRA) olevad piirangud on vastuolus WTO reeglitega. Hiina ametnikud rõhutasid, et Peking on kindlalt vastu USA seadusele ning see kavatseb kaitsta oma ettevõtteid.

"Kaitseme elektrisõidukitega seotud Hiina ettevõtete huvisid ning ausat konkurentsikeskkonda tööstusele üle maailma," seisab pressiteates.

USA presidendi Joe Bideni üheks peamiseks saavutuseks oleva IRA alusel pakutakse elektrisõidukite ostmisel maksusoodustusi, mille saamise tingimuseks on, et need sõidukid on kokku pandud Põhja-Ameerikas.

Alates 2024. aastast ei saa taotleda kuni 7500 dollarini ulatuvat maksusoodustust nende sõidukite eest, mis sisaldavad akukomponente või toormaterjale, mis pärinevad teatud välisriikidest.

Reeglid välistavad ka Hiina ettevõtete ja nende USA tütarettevõtete toodangut ning kõiki ettevõtteid üle maailma, mis kuuluvad vähemalt 25 protsendi ulatuses Hiina riigi toetatud juriidilistele isikutele. Samasugused piirangud kehtivad ka Iraani, Põhja-Korea ja Venemaa suhtes.

Endise USA kaubandusministeeriumi ametniku Brad Setseri sõnul ei muuda Hiina hagi USA poliitikat. Setser ennustab, et Hiina kaebus upub apellatsioonidesse.

Hiina ise keelas mitu aastat järjest välismaistel akutootjatel siseneda oma turule ajal, kui selle elektrisõidukite tööstus oli alles arenemas. Pekingi piirang rajanes heakskiidetud akutootjate nimekirjal, mis sisaldas ainult kodumaiseid tootjaid. Kuni 2019. aastani kehtinud piirangu järgi tohtisid ainult nimekirjas sisalduvad ettevõtted müüa akusid Hiina elektrisõidukite tootjatele.