Lukašenko: terroristid püüdsid jõuda Valgevenesse

Valgevene režiimi juht Aleksandr Lukašenko väitis Valgevene riigimeediale, et Venemaal kontserdimajas Crocus City Hall verise terrorirünnaku toime pannud terroristid püüdsid põgeneda Valgevenesse, kuid Valgevene julgeolekumeetmete tõttu olid nad sunnitud tagasi pöörduda.

Lukašenko vastas Valgevene uudisteagentuuri Belta küsimusele selle kohta, kas terroristid püüdsid jõuda Venemaa Brjanski oblasti kaudu Valgevenesse.

Valgevene isevalitseja vastas, et terroristid ei saanud Valgevenesse siseneda tänu Valgevenes kehtestatud tugevdatud julgeolekurežiimile, vahendab Ukrainska Pravda.

"Seetõttu ei saanud nad kuidagi Valgevenesse siseneda. Nad nägid seda. Seetõttu pöördusid nad tagasi ning suundusid Ukraina-Vene piirilõigu poole," ütles Lukašenko.

"Niipea kui riigipeadeni (Lukašenko ja Putinini) jõudis teave, et auto terroristidega liigub Brjanski suunas, jõuti kokkuleppele, et Valgevene blokeerib kurjategijate arvatava liikumissuuna piirkonna omapoolse piirilõigu ja Venemaa teeb sama omalt poolt," ütles Lukašenko.

Lisaks Lukašenkole ütles ka Valgevene saadik Venemaal Dmitri Krutoi juba laupäeval, et Valgevene eriteenistused ei lasknud terroristidel ületada Valgevene ja Venemaa ühist piiri.

Valgevene kõrgete ametnike sõnavõtud on vastuolus Venemaa autoritaarse presidendi Vladimir Putini väitega, justkui olevat Venemaa-Ukraina piiril olnud terroristide jaoks ette valmistatud "aken" piiri ületamiseks.

Vene võimud püüavad seostada terrorirünnakut Ukrainaga, seda vaatamata asjaolule, et vastutust veresauna toimepaneku eest võttis endale terrorirühmitus Islamiriik-Khorasan, mis avaldas oma meediakanalites ka salvestised terrorirünnaku toimepaneku kohta.

Ukraina, USA, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja veel mitme lääneriigi valitsuste esindajad mõistsid hukka Venemaa katseid süüdistada tõenditeta terrorirünnakus Ukrainat.

Washington on samuti öelnud, et see hoiatas mitu korda Vene võime islamistide võimaliku terrorirünnaku eest. Märtsi jooksul soovitasid USA ja mitme lääneriigi saatkonnad oma kodanikel mitte viibida Venemaal seoses kasvanud terroriohuga.