Ilmus viimane Eesti Päevalehe paberleht

"Täna ilmub paberil viimane Eesti Päevaleht. Emotsionaalselt on see kindlasti Eesti ajakirjanduses ühe epohhi lõpp, kuid just emotsionaalselt, vähem sisuliselt," kirjutas ajalehe viimases numbris peatoimetaja Urmo Soonvald.

"Paber Päevalehe sulgemise otsus oli ratsionaalne, sest nii meie kui ka tegelikult kõik meie konkurendid näevad ja tajuvad, et ajakirjanduse tulevik on digitaalne, kõik muud narratiivid elavad minevikus ja neist mitte lahti laskmine räägib pigem ebakindlast tulevikust," märkis Soonvald.

Eesti ühe tuntuima uue aja ajakirjandusväljaande juures on töötanud kümned mõjukad ajakirjanikud. Selle peatoimetajateks on olnud näiteks Kalle Muuli ja Priit Hõbemägi.

"Eesti Päevaleht haagiti 2012. aastal Delfi kui majandusliku päästerõnga külge. Kui selleks ajaks olid erisuguse motivatsiooniga asjatundjad juba aastaid kirjeldanud Päevalehe peatset sulgemist, siis 2012. aasta kevadel lisandus sellele kriitikute silmis kolletumisoht ja omajagu skeptitsismi," lisas Soonvald. "Läks aga täiesti teisiti. Delfiga ühine toimetus pikendas Eesti Päevalehe (just paberlehe!) eluiga, suurendas Delfi tõsiseltvõetavust ja üheskoos loodi platvorm maailma kõige edukamale digitellimuste arvu kasvule - just üle 100 000 digilehetellija on vundament, mille alusel Delfi Meedia sai langetada ratsionaalse ja tulevikku suunatud otsuse ning Eesti Päevalehe paberosa sulgeda."

"Ajakirjanduslik sisu peab üha suuremat võitlust valeuudiste, propaganda, suunamudijate ja AI loodud sisuga. /.../ Samasugune halastamatu sõda käib reklaamiraha pärast, kui ka Eesti riik peab olema erakordselt ettevaatlik, et piirangud, naivism, huvigrupid ja suured USA või Hiina osalusega sotsiaalmeediaplatvormid meie reklaamiraha lihtsalt minema ei viiks. Selle vastu on Eesti riik seni olnud täiesti jõuetu. Aga euro, mis Eestist minema rändab, mõjutab ka meie ajakirjandust," kirjutas Soonvald.

"Kui siia lisada Eesti valitsuse järeleandmatu soov tõsta 2025. aastast meediaettevõtete käibemaksu viielt protsendilt üheksale - vastupidi muule Euroopale - ja teenida nii umbes neli miljonit eurot, siis eelkirjutatu kinnitab, et vaba sõna kättesaadavust loksutatakse igast nurgast. Lihtsalt väga palju murettekitavaid trende, otsuseid ja asjaolusid on kokku sattunud," märkis Soonvald.

Eesti Päevaleht ilmus alates 1995. aasta 5. juunist, tekkides Hommikulehe, Päevalehe ja Rahva Hääle ühendamisel. Alates 2011. aastast kuulus Eesti Päevaleht täielikult Hans H. Luige enamusosalusega Ekspress Grupi kontserni. Varem kuulus Eesti Päevalehe AS võrdsetes osades Ekspress Grupile ja Jaan Manitski valdusettevõttele Vivarone OÜ.