Rüütsalu: Eesti Päevalehe kulud olid juba mitu aastat suuremad kui tulud

Kui Eesti Päevalehe tiraaž oli parimatel aegadel 41 000, siis viimasena ilmunud lehenumbriks oli see kahanenud ligi 10 000-le. Ajalehe väljaandmine muutus kahjumlikuks.

"Kulud olid suuremad kui tulud ja see on olnud juba mõnda aastat nii ja meie oluline otsustuspunkt oli see, et meie digitaalsed tulud oleksid nii suured, et me ei peaks toimetuse arvelt lõikama ehk et ajakirjandus ja ajakirjanikud saaksid jätkata kõik digitaalses väljaandes ja me ei pea kuidagi ajakirjanduse kvaliteeti lõikama. /.../ Täna meil on digitellijaid üle 100 000," rääkis Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu.

Kõik ülejäänud paberväljaanded nagu Eesti Ekspress, Õhtuleht ja Maaleht on kasumis, ütles Rüütsalu.

Ekspress Grupp oli eelmisel aastal 3,4 miljoni euroga puhaskasumis, kuid see vähenes üheksa protsenti võrreldes 2022. aastaga.

Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi kinnitas, et paberajaleht Postimees jätkab kindlasti ilmumist.

"Tõepoolest, see ongi mõeldud nii, et nii kaua kui lugejatel seda vaja on, kuni on lugejaid, kuni on tellijaid me seda tööd teeme," ütles Hõbemägi.

"Paberlehe doteerimine on selline küsimus, et tänapäeval meediafirmadest rääkides on see täiesti mõttetu küsimus. Sellepärast, et kogu tegevus on diversifitseeritud, me teeme väga paljusid erinevaid asju. /.../ See, kuidas tänapäeval vaadatakse seda asja, see on, kuidas meediafirmad üldiselt oma asjadega hakkama saavad, ja ma võin öelda, et me saame hästi hakkama," rääkis ta.

Eelmise aasta aprillis lõppenud majandusaasta järgi jäi Postimees Grupp 3,9 miljoni eruoga kahjumisse, kuigi digitellimused kasvasid 17 protsenti.

Äripäev loobus paberlehest 2022. aasta lõpus. Koroonakriisi tõttu oli pabertellimusi alles jäänud 3000 ringis ja digitellimused küündisid paarikümne tuhande ligi, seetõttu oli üleminek digimeediasse sujuv ja loomulik.

"Sellest muudatusest alates on ikkagi tellijate arv kasvanud mõnusate tuhandete kaupa. Sellist suurt kukkumist, mida võib-olla meile kardeti või ka konkurentide poolt ennustati, ei ole kaugeltki näha olnud," kinnitas Äripäeva uudiste ja uuriva ajakirjanduse toimetuse juht Viivika Rõuk.

Äripäeva valdkondade kasum oli 2023. aastal kaks miljonit eurot. Kuid digileht saab iseseisvalt hakkama.

"Toimetus saab oma kuludega tänu tellijatele nüüd hakkama, me ei sõltu millestki teisest. See on väga suur asi, mille me oleme saavutanud. On just suuresti ka tänu sellele, et paberlehele ei ole enam kulutusi," ütles Rõuk.