BlackRocki juht hoiatas pensionikriisi eest

USA suurima varahaldusfirma BlackRock juht Larry Fink hoiatas, et maailm seisab silmitsi pensionikriisiga, kuna inimesed elavad kauem. Fink leiab seetõttu, et pensioniiga tuleks tõsta.

Fink ütles, et pikem eluiga tähendab ka seda, et töötajad peavad tõenäoliselt hiljem pensionile jääma.

"Keegi ei peaks töötama kauem, kui ta tahab. Kuid ma arvan, et see on natuke ajuvaba, et meie praegune arusaam õigest pensionieast, 65 eluaastat, pärineb Osmani impeeriumi ajast," rääkis Fink.

"Kui inimesed elavad üle 90 aasta, milline peaks olema keskmine pensioniiga?" uuris Fink.

71- aastane Fink on maailma üks mõjukamaid investoreid. Ta suhtleb riigijuhtidega ja esineb televisioonis. Ta muretseb nüüd, et inimesed ei pane piisavalt palju raha kõrvale, lääneriikide elanikkond aga vananeb. Seetõttu peavad ka teised riigid välja arendama USA laadsed kapitaliturud, et nad suudaksid pensione maksta, vahendas The Telegraph.

"Ühiskonnas suuname tohutult palju energiat sellele, et aidata inimestel elada pikemat elu. Kuid isegi murdosa sellest pingutusest ei suunata sinna, et inimesed saaksid neid juurde tulnud aastaid endale lubada," rääkis Fink.

BlackRock on maailma suurim varahaldusfirma, ettevõtte haldab ligi 10 triljoni dollari suurust vara. Fink asutas BlackRocki 1988. aastal.