Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 30. oktoobril kell 5.45:

- WSJ: Ukraina peatas USA survel ajutiselt rünnakud Vene naftarajatiste vastu;

- Venemaa hilisõhtuses õhurünnakus Kiievile hukkus inimene;

- Peskov seletas, et Venemaa tahab pikaajalist rahu Ukrainas.

WSJ: Ukraina peatas USA survel ajutiselt rünnakud Vene naftarajatiste vastu

Ajalehe The Wall Street Journal allikate sõnul peatas Ukraina sõjavägi USA presidendi Donald Trumpi survel ajutiselt rünnakud Venemaa naftarajatiste vastu.

Trump on järjepidevalt nõudnud Volodõmõr Zelenskilt Venemaa naftarajatiste ründamise lõpetamist. Trumpi väitel kergitavad Ukraina rünnakud maailmaturul autokütuse hindu. Samal ajal seisavad USA-s ees vahevalimised ning kütusehindade tõus ei ole vabariiklaste populaarsusele hästi mõjunud.

Ukraina peatas rünnakud ajutiselt. Mitteametlik paus peaks kestma vähemalt USA vahevalimiste lõpuni. Allikate teatel anti Ukraina sõjaväeüksustele oktoobri keskel teada, et rünnakud Venemaa naftarafineerimistehaste vastu tuleb esialgu peatada.

USA kosmosefirma SpaceX piiras oktoobris ka Ukraina sõjaväe ligipääsu Starlinki teenusele, mis häiris Ukraina droonirünnakuid ja osaliselt ka õhutõrje toimimist. Teenus taastati täielikult 24. oktoobril.

Ukraina valitsus ei ole ametlikult teatanud naftatöötlemistehaste vastaste rünnakute peatamisest. Zelenski on öelnud, et Ukraina soovib vastutasuks rünnakute peatamise eest oma energiataristule suuremat kaitset. Venemaa on Ukraina energiataristut talve eel süstemaatiliselt raketi- ja droonirünnakutega hävitanud. Samal ajal on Ukraina jätkanud rünnakuid teiste Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide vastu.

Venemaa hilisõhtuses õhurünnakus Kiievile hukkus inimene

Venemaa hilisõhtuses õhurünnakus Ukraina pealinnale Kiievile hukkus inimene ja Dnipro linna ümbruses jäi samal ajal elektrita kuni 350 000 elanikku, teatas ajaleht Kyiv Independent.

Kiievit tabasid mitmed Venemaa ballistilised raketid veidi pärast kella kümmet õhtul kohaliku aja järgi. Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul said tabamuse Darnõtsja linnaosa laohooned, kus puhkesid mitmed tulekahjud.

Õhurünnakud kolme miljoni elanikuga Kiievile järgnesid president Volodõmõr Zelenski teatele, et Venemaa väed on alates 14. oktoobrist tulistanud pealinna ja seda ümbritseva piirkonna pihta üle 100 ballistilise raketi.

Peskov seletas, et Venemaa tahab pikaajalist rahu Ukrainas

Läbirääkimised Ukraina üle ei tähenda relvarahu, kuna Venemaa on meelestatud pikaajalisele rahumeelsele lahendusele, mitte ajutisele vaenutegevuse peatamisele, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov intervjuus USA meediakanalile NBC News.

"Läbirääkimised ei tähenda relvarahu. Me ei taha relvarahu. Me tahame rahu," väitis Peskov.