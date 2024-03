Välisinvestor kavandab Pärnusse miljardieurost metanoolitehast

"Kavandatav tootmisüksus hakkab täieliku väljaarendamise järel tootma kuni 500 000 tonni rohelist metanooli aastas. Tootmine põhineb kohapealt hangitud kestliku metsandustoodangu jääkidel ja paindlikul rohelisel vesinikul, mille valmistamiseks kasutatakse Eesti tulevaste meretuuleenergia alade toodangut," teatas Power2X.

Arenduse, ehituse ja pikaajalise tegevuse käigus peaks projekt suurendama oluliselt Eesti SKP-d, luues üle 2000 ehitustöökoha ja üle 200 töökoha tarneahelas ja kohapeal, märkis ettevõte.

"Projekt /.../ on praegu teostatavuse hindamise etapis ja asub läbima lubade menetlust," lisas Power2X.

Tootmine on plaanis käivitada 2028. aastal.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles ettevõtte teatel, et on igati tervitatav, et meretuuleparkide ja biomassi väärindamise potentsiaali tõttu on Pärnu linnale avanenud täiesti uued arenguvõimalused. "Power2X pakutava plaani kohaselt kombineeritakse tulevased uued Pärnumaa logistikavõimalused, sealhulgas Rail Balticu kaubajaam, meie traditsioonidega tööstuste optimeerimisel," lisas ta.

Power2X arendab ettevõtte teatel suuremahulisi tööstusprojekte, keskendudes vesinikule, ammoniaagile ja metanoolile ning omades mitmekesist projektiportfelli üle kogu Euroopa. Power2X-i tegevust toetab rahaliselt CPP Investments, globaalne investeerimisühing, mis investeerib Kanada pensionifondi (CPP) kapitali.