Üliharuldane nõukogudeaegne tuumasõiduk sattus Ukraina drooni saagiks

1970. aastate lõpus käskis kompartei Peterburi Kirovski projekteerimisbürool välja töötada spetsiaalne tuumasõiduk. Tulemuseks oli juhtimispunkt Ladoga, see on kaetud soomusega, sel on kaamerad. Kokku toodeti ainult neli sellist sõidukit, üks neist on muuseumis, vahendas The Telegraph.

Venelased kasutasid seda masinat esimest korda 1986. aastal, kui saatsid selle Tšornobõli. Siis toimus seal tuumajaama katastroof ning kommunistid leidsid toona, et see õnnetuspaik sobib ideaalselt sellise masina testimiseks.

Võimaliku tuumarünnaku korral pidid seda masinat hakkama kasutama Kremli kõrgemad ametnikud. Selle sees on mitu mugavat tooli ning laud ohvitseride ja ametnike jaoks. Need sõidukid põhinevad tanki T-80 šassiil.

Ladoga sisemus Autor/allikas: Kuvatõmmis

Võimalik, et Venemaa saatis nüüd tankide nappuse tõttu sellise nõukogudeaegse uunikumi rindele. Ukraina teatel on Venemaa kaotanud ligi seitse tuhat tanki ning Moskva kraabib nüüd kokku nõukogudeaegset tehnikat. Lahinguväljale jõuab ka 1950. aastatest pärit tehnika.

"Kõikidest sõidukitest, mis laost on välja võetud, siis see oli üks, mis oli tõesti minu nimekirja lõpus, mida tandril näha lootsin," kirjutas Venemaa sõjalist tegevust jälgiv Twitteri kasutaja AFV Recognition.

Venemaa toodab aastas 500-600 tanki ja umbes tuhat lahingumasinat. See aitab selgitada, miks kummalised masinad on jõudnud rindele. Lahinguväljal on märgatud ka Hiinas valmistatud golfikärusid.