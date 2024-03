Sotsiaalmeedias levivad tuntud ettevõtete libakontod

Internetis on üle kahekümne Tallinna lennujaama libakonto, kust tehakse ülisoodsaid pakkumisi. Kui üks konto õnnestub maha võtta, ilmub peatselt järgmine. Kontod pakuvad näiteks kahe euro eest kadunud pagasi tagasi ostmist. Kontod on nii veenvad, et kaheeurostega on pöördutud ka lennujaama infopunkti.

Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Eneli Rohtla sõnul lennujaam pagasi tagasi ostmise teenust ei paku. "Me ikkagi alati tagastame pagasi lennufirmale, kes siis tagastab selle omakorda reisijale. Meil sellist suur kadunud pagasi ladu siin ei ole," ütles Rohtla.

Sarnased pettused löövad laineid ka mujal maailmas.

On erinevaid skeeme, kuidas inimese andmeid kätte saada. Tallinna Linnatranspordi libakontod reklaamivad rohelist kaarti, millega saab kahe euro eest sõita 90 päeva tasuta. Päriselt ettevõte selliseid kampaaniaid ei tee.

"TLT mitte kunagi ise ei müü ega soodustingimustega paku oma kodulehekülje kaudu võimalust osta soodustingimustel või täishinnaga ühissõidukikaarti," ütles Tallinna Linnatranspordi juhtimiskeskuse direktor Tarmo Lai.

Spordikaupade keti Decathlon nime alt avaneb eestikeelnes libalehekülg, kus palutakse esmalt täita küsitlus ja seejärel saab osaleda loosis. Auhinnaks kahe euro eest Nike tossud. Kuigi rahaline kaotus on esmapilgul väike, säilib kelmidel ligipääs pangaandmetele.

Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Vjatšeslav Milenini sõnul on sel aastal juba kümneid kannatanuid, kes on võltslehekülje pettuste ohvriks langenud ning kahju on üle saja tuhande euro.

Võltslehte nähes tuleks sellest teavitada politseid ja riigi infosüsteemi ametit. Juba kaotatud raha enamasti tagasi saada ei õnnestu.