Virumaal langeb üha enam inimesi petturite ohvriks

Sagenenud on juhtumid, kus kelmid on palunud erinevaid ettekäändeid kasutades inimestel saata postiautomaadiga raha.

Ainuüksi Virumaal on sel nädalal politseile kelmide ohvriks langemisest teada andnud viis inimest, kellest suurima kahju kannataja pani postiautomaati 13 000 eurot.

"Peamiselt on nad eakad vene keelt kõnelevad inimesed, kellele helistatakse ja kes heauskselt lähevad kelmide jutuga kaasa, et see raha üle kanda," ütles ida prefektuuri operatiivjuht Aleksander Mark.

"Siiani on ida prefektuuris registreeritud viis juhtumit ja kogu kahjusumma on 34 000 eurot," lisas ta.

Mark kutsus inimesi üles oma eakate tuttavatega sellistest juhtumitest rääkima. "Sõnum on see, et helistage oma eakatele vanematele, tuttavatele, lähedastele ja teavitage nendest juhtumitest ning rääkige nendega, et nad kellelegi raha niisama naljalt ei saadaks kas siis pakiautomaadiga või käest kätte üle andes," rääkis ta.