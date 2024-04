Otepää sai signaalpasuna

Otepääl kõlas 1. aprillil linna 88. sünnipäeval kunagise sõjasarve koopia. Linnuse juurest leitud originaal pärineb 12. või 13. sajandist ja on teadaolevalt Eesti vanim puhkpill.

"See pasun on saadud arvatavasti muistse vabadusvõitluse käigus sõjasaagiks sakslaste käest ja siis on eestlased seda veidi parandanud, tema ümber tõmmanud kasetohu ja siis hakanud ise kasutama oma sõjapasunana," rääkis ajaloolane Ain Mäesalu.

Otepää pasunal pole sõrmeavasid ja nii saab ka koopiaga tekitada ainult naturaalhelidest koosnevaid signaale.

Koopia tegemisel oli kõige keerulisem nii õhukese metalli valamine.

"Tehnoloogiliselt nimetatakse seda protsessi kaotatud vaha meetodiks, kus valmistatakse kõigepealt vahast mudel, see kaetakse vormimaterjaliga, vaha sulatatakse välja ja metall asemele. See pasun koosneb kahest eraldi tükist, aga tema juures kõige keerulisem oli see, et ta on umbes kahe millimeetri paksune toru. Sisuliselt tuleb siis valada plekki," kirjeldas käsitöömeister Toomas Mägi.