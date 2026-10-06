Hormuzi naftavoo taastumine pole diislinappust leevendanud

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et toornafta liigub taas läbi Hormuzi väina, kuid maailmas valitseb endiselt suur diislikütuse puudus. Seetõttu ei ole naftaekspordi taastumine suutnud kütusehindu alla tuua.

Hormuzi väina kaudu veetakse välja peaaegu sama palju toornaftat kui enne Iraani sõda. Toornaftast ei suudeta aga piisavalt kiiresti toota diislit ega muid kütuseid, sest kahjustatud rafineerimistehased ja Aasia riikide vähene valmisolek kütuseid eksportida hoiavad hindu kõrgel tasemel, vahendas The Wall Street Journal.

"Tarbijad ei osta toornaftat. Nad ostavad bensiini, lennukikütust ja diislikütust. Lähis-Idas toimunud raketi- ja droonirünnakute tagajärjel on saanud kannatada mitmed suured rafineerimistehased. Maailmas valitseb rafineeritud naftatoodete nappus," ütles Houstonis tegutseva konsultatsioonifirma Lipow Oil Associates juht Andy Lipow.

Andmefirma Kpleri analüütiku Matt Smithi sõnul viitab Saudi Araabia toornaftaekspordi järsk kasv sellele, et USA on haaranud Iraanilt kontrolli Hormuzi väina läbivate kaubavoogude üle. Kpleri andmetel ulatus Saudi Araabia naftaeksport septembris 7 miljoni barrelini päevas, mis on kaks korda rohkem kui augustis.

Analüütikud eeldavad samas, et isegi kui praeguseid toornafta tarnemahtusid suudetakse säilitada, ei stabiliseeru kütuseturg enne 2027. aastat. Riikidel kulub aega naftamaardlate ja rafineerimistehaste taastamiseks ning ka energiaturul läheb aega, et asendada sõja tõttu kaotsi läinud sajad miljonid barrelid naftat.

Olukorra võib veelgi keerulisemaks muuta Iraani uus rünnakulaine Hormuzi väina ümbruses liikuvate laevade vastu, mis võib pidurdada tarnete taastumist.