Tartu koolinoored kaunistasid Küüni tänava tuntud tartlaste portreedega

Küüni tänavale üles pandud teoseid tasub möödujail ka lähemalt vaadata, sest näiteks ei saaks kaugelt vaadates arugi, millest on tehtud Miina Härma sõlg.

Nende kunstiteoste autorid on 4. kuni 9. klassi noored kaheksast Tartu või Tartumaa koolist. Portreteeritava valisid noored ise, ainus kriteerium oli, et tegemist peab olema tuntud tartlase, Tartus sündinud või töötanud inimesega.

"Üllatav oli see, et kattuvusi ei olnud. Me andsime täiesti vabad käed. Mõtlesime, et võib-olla tulebki mitu Volkonskit või mitu Kristiina Ehinit, aga sellist asja ei olnud. Mulle endale tuli üllatuseks see, et Gunnar Graps on kuidagi Tartuga seotud. Seda ma ei teadnud," rääkis näituse kuraator, Raatuse kooli kunsti- ja draamaõpetuse õpetaja Kadri Kosk.

Marta, Hanna-Lene ja Kirke valisid oma teosele kirjanik Kristiina Ehini, sest olid temast äsja ka huvitavat filmi näinud.

"Me võtsime ühe Barbie tükkideks lahti, siin on tema käed ja siin pea. Siin on palju asju, mis on ära tükeldatud. Mulle meeldib näiteks see nuputelefon, see on selline huvitav asi, mida otsida. Olidki sellised asjad, mida meie enam ei kasuta ja millega meie enam ei mängi, tegimegi nendest midagi uuemat ja ilusamat," selgitasid tüdrukud, kellele tõi asju, millest kunstiteos luua, ka õpetaja.

"Mul on selline kunstiklass, kuhu väga hästi enam sisse ei mahu. Sealt leiab kõike, piimapakkidest kuni pudelikorkideni. Olengi selline koguja. Alati saab millestki midagi teha, seal oli kohapeal juba olemas päris palju," sõnas Kosk.

Kuigi enim võib teostel näha nööpe ja pudelikorke, ütles õpetaja, et talle endalegi üllatuseks suutsid õpilased kunsti luua väga erinevatest materjalidest.

"Selle käigus läks üks võti kaduma. Minu isiklikust perekonnast. Sattus sinna kotti, kust minu tütar tõi seda prügi, ja nüüd see on ühe töö peal," ütles Kosk.

22 kunstiteost on Küüni tänaval üleval 2. juunini.