Rutte: Holland paigutab ajutiselt Leetu õhutõrjesüsteemid Patriot

"Hollandi relvajõud teevad praegu ettevalmistusi, et Patrioti õhutõrjeüksus korraldaks sel suvel Leedus õppuse. Leedu piirid on Euroopa Liidu ja NATO piirid ning see teeb neist ka meie piirid ja me kaitseme neid," ütles Rutte.

Leedu president Gitanas Nauseda tervitas otsust, öeldes: "See on tähtis samm õhtõrje rotatsioonimudeli elluviimisel Läänemere piirkonnas."

Leedu kaitseministeerium teatas varem, et Patriot õhutõrjesüsteemid jäävad Leetu mitmeks nädalaks.

Vilnius loodab, et Hollandi sammu järel teevad seda ka teised NATO liikmesriigid, mis tagaks pideva õhutõrjevõimekuse regioonis.

"Me peame kõik meeles pidama, et Läänemere piirkond ja kogu NATO idatiib on alliansi kaitse-eesliin," rõhutas Nauseda.

Leedu president andis ka oma heakskiidu Rutte kandidatuurile NATO peasekretäri ametikohale, märkides, et Hollandi peaminister "mõistab regiooni".

Praegu on Leedus baseeruvas Saksamaa juhitavas NATO lahingugrupis 250 Hollandi sõjaväelast.

Hollandi hävituslennukid osalevad ka NATO Balti õhuturbemissioonis.