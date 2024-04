Gaza terroristlik organisatsioon üritas Eesti kaudu raha pesta

Tuvastasime valdavalt Gazas tegutseva võrgustiku, kes oli teinud mujal platvormidel virtuaalvääringutes tehinguid terroriorganisatsiooni Palestiina Islamidžihaad erinevate krüptoaadressidega, avaldas rahapesu andmebüroo 2023. aasta aastaraamatus.

Vahendeid mitte ainult ei saadetud terroristlikule organisatsioonile, vaid ka saadi vastu, mis viitab otsesele organisatsiooni huvides tegutsemisele. Võrgustiku liigutatud summad olid terrorismi rahastamise vaatest suured: sadades tuhandetes.

Seejärel proovisid võrgustiku liikmed teha tehinguid Eesti turuosalise kaudu, Eestis vahendeid deponeerides.

Rahapesu andmebüroo tegi koostöös kaitsepolitseiametiga turuosalisele ettekirjutusi täiendava info esitamiseks ning seadis tehingutele käsutuspiiranguid. Viimaks kasutas büroo terrorismi rahastamise tõkestamise tööriistana sanktsiooni. Kuna Palestiina Islamidžihaadi on organisatsioonide seas, kelle suhtes kehtib rahaliste vahendite, muude finantsvarade ja majandusressursside külmutamise kohustus, külmutati võrgustiku varad, mis asusid Eesti jurisdiktsioonis.

Külmutatud kogusumma oli 8 963 USDT (krüptovaluuta tether) ehk ligi 8205 eurot.

Palestiina Islamidžihaad on Palestiina aladel Hamasi järel suuruselt teine terroriorganisatsioon. Siiski on see pigem väike salajane liikumine, mis erinevalt Hamasist ei paku sotsiaalteenuseid ega osale võimustruktuuride töös. Organisatsioon teeb ühelt poolt Hamasiga koostööd, kuid teisalt on tegu rivaalidega – erinevused on seotud nii taktikaliste, strateegiliste kui ka ideoloogiliste lähenemistega. Organisatsiooni põhiline rahastaja on Iraan.