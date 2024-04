Pärnus vallikraavis askeldav kobras ei lase end tähelepanust häirida

Pärnus Vallikääru juures on viimastel päevadel nähtud ujumas ja jää peal askeldamas kobrast. Tundub, et loom tähelepanu ei pelga ja on lasknud ennast nii pildistada kui ka filmida.

Pärnu Vallikääru juures vallikraavis ja selle ümbruses toimetab üsna priske kobras, kes on pakkunud möödakäijatele rõõmu ja lasknud end ka segamatult uudistada ja pildistada.

Keskkonnaameti hinnangul võib tegemist olla noore kopraga, kes on perekonnast eraldunud ja seikleb nüüd ringi, et leida endale nii paariline kui ka elupaik.

"Ega me seda täpselt ei tea, kust ta tuli, aga nad liiguvad nii igasuguseid vooluveekogusid, väikeseid jõgesid, kraave, ojasid mööda kui ka tegelikult riimveelist mererannikut mööda. Nii et eks ta võib igalt poolt tulla sinna vallikraavi, mis ühendus vähegi on," selgitas keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.

Tema sõnul on üsna tavaline, et noored koprad otsivad endale elupaika, kuid linnakeskkonnas võivad kopra ja inimese soovid olla vastupidised.

"Kõige päevakajalisem küsimus on praegu, kummal see turvatunne ja võib-olla nii-öelda tunnetus ja mõistus nüüd paremini vastu peab, kas inimesel või kopral sellises potentsiaalses vastasseisus. Kas see asi laheneb rahulikult, ta leiab endale sobivama ja turvalisema elupaiga ja paarilise mujal või kui ta sinna jääb, siis tõenäoliselt inimene peab midagi ette võtma," ütles Talvi.

Pärnu linn on vallikraavi kolinud koprast juba teadlik.

"Ennetava meetmena me hakkame puid siin kalda peal võrgustama, et kopra toidulauda natukene ahtamaks tõmmata ja siis vaatame, mis edasi saab," ütles Pärnu keskkonna ja heakorra peaspetsialist Kadri Kõresaar.

Kõresaare jutu järgi pole see esimene kord, kui linnavalitsusel on tulnud kopraga tegemist teha.

"2008. aastal oli täpselt sama seis, kui kas siis kobras või kopra perekond langetas päris massiliselt puid. Ja pärast Vallikääru rekonstrueerimist 2010. aastal ei ole enam siin alal kopraid kohata olnud," ütles Kõresaar.