Majandusteadlased: Hiina valitsuse majanduskasvu eesmärk ei täitu

Nikkei küsitletud ökonomistid ei usu, et Hiina majanduskasv ulatub sel aastal Pekingi seatud viie protsendi eesmärgini. Seda enam, majandusteadlased ennustavad Hiina majanduskasvu aeglustumist ka järgnevatel aastatel.

Märtsis Nikkei poolt läbiviidud küsitlusele vastas 31 mainekat majandusteadlast, kelle prognoosi järgi kasvab Hiina majandus sel aastal 4,7 protsenti, mis on madalam kui Hiina kommunistliku partei seatud viieprotsendilise majanduskasvu ametlik eesmärk.

31 küsitletud majandusteadlasest ennustas 27, et Hiina majanduskasv jääb viie protsendi piirist väiksemaks. Peamisteks Hiina majandust mõjutavateks teguriteks peavad ökonomistid kinnisvarasektoris jätkuvat kriisi ning arvestatavate meetmete puudumist majapidamiste nõudluse stimuleerimiseks.

Suurimate pankade ja mõttekodade majandusteadlased ennustavad samuti, et 2025. aastal aeglustub Hiina majanduskasv 4,4 protsendile ja 2026. aastal 4,2 protsendile, kirjutab Nikkei Asia.

Majandusteadlaste prognoos on vastuolus Hiina võimude ametliku seisukohaga, mille järgi olukord majanduses on paranemas. Detsembris kutsus Hiina kommunistlik partei üles "parandama majanduspropagandat ja juhtima avalikkust õiges suunas".

"Hiina arengu väljavaated on päikesepaistelised, ning meil on jõudu ja kindlustunnet," ütles Hiina president Xi Jinping 27. märtsil Pekingis peetud kohtumisel USA ärijuhtidega.

"Kuigi suurema osa 2023. aasta majanduskasvu taga oli tarbimine, võivad nõrk tarbijate kindlustunne ja majapidamiste varade kahanemine piirata tarbimise panust sel aastal," ütles ING Economicsi Hiina suuna peaökonomist Lynn Song, lisades, et viieprotsendilise majanduskasvu saavutamiseks on vaja majandust stimuleerivaid poliitikaid.

Hiina valitsus ei plaani aga uusi meetmeid majanduse stimuleerimiseks. Kuigi valitsus teatas märtsis, et see kavatseb pakkuda võlgades kohalikele omavalitsustele kuni ühe triljoni jüaani (128 miiljardi euro) ulatuses soodsaid keskvalitsuse võlakirju, on tegemist juba eelmise aasta lõpus lubatud vahenditega. Majapidamistele valitsus toetusi aga ei paku.

"Hiina valitsus keskendub jätkuvalt tööstusele tarbimise asemel. See sõltub ekspordist riikidesse, mis pole alati valmis Hiina kaupu turule lubama," ütles kindlustusettevõtte Atradius peaökonomist Bert Burger, soovitades Hiina valitsusel hoopis suurendada pensione ja töötutoetusi majapidamiste nõudluse julgustamiseks.

Enamik küsitletud majandusteadlastest arvab, et Hiina kinnisvarasektori jätkuv langus on selle aasta suurimaks väljakutseks, sest kinnisvara moodustab 50 kuni 60 protsenti Hiina majapidamiste varadest. Kinnisvarahindade langus tähendab seda, et oma varade väärtuse kahanemisega silmitsi seisvad tarbijad kardavad kulutada. Hiina uue elamukinnisvara läbimüük langes märtsis aastases võrdluses 46 protsenti, kirjutab Bloomberg.

Samuti hoiatavad ökonomistid, et eelmisel aastal Hiina majandust tabanud deflatsioon jätkub ka käesoleval aastal. Majandusteadlase Tetsuji Sano sõnul tähendab deflatsioon, et langeva läbimüügiga ettevõtetes esineb surve palkade vähendamiseks, mis vähendab tarbijate ostuvõimet veelgi.

Juba eelmisel aastal oli Hiina nominaalne majanduskasv väiksem kui reaalne majanduskasv, mis viitas deflatsiooni mõjule.

"Ma ei üllatuks, kui see trend jätkub ka 2024. aastal," ütles Sano.