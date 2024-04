Ärileht: Eesti bussiettevõte jätkab kasumlikku äri Venemaal

Delfi Ärileht kirjutas, et Hugo Osulale kuuluv Lux Express on aastaid Venemaal bussiveoäri ajanud. Kui koroona aastatel langes ettevõte Venemaal kahjumisse, siis 2022. aastal, mil algas sõda Ukrainas, hakkas ettevõtte Venemaal tegutseval tütarfirmal AO Eurolines palju paremini minema.

Lux Express selgitas oma aruandes, et 2022. aasta aprillist hakkas Peterburi liinidel hoogsalt kasvama Venemaa kaudu Ukrainas okupeeritud aladelt lahkuvate põgenike osakaal. Samas ei ole AO Eurolinesi ja Lux Expressi Venemaa-tegevus keelatud, sest valdkond ei ole sanktsioonide all.

Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos ütles Ärilehele, et Euroopa Liidu sanktsioonide paketiga on tehtud erand ühistranspordile – see on Euroopa Liidu otsus säilitada piiriülene liikumisvõimalus teatud grupile inimestele.

"Seega lähtub Lux Express vedude puhul Euroopa Liidu poliitikast, et olenemata käimasolevast agressioonisõjast peab reisijate liikumiseks säilitama minimaalsed võimalused. Oleme seisukohal, et Venemaal käimine kaubanduse, turismi vms eesmärgil on kindlasti ebaeetiline ja pole soovitatav, küll aga mõistame Euroopa Liidu üldist hoiakut, et hädavajadusel tuleb sõitjate veo teenuse osutamist jätkata," sõnas ettevõtte esindaja.

Lux Express teenindab kaht Venemaaga seotud liini: Tallinna-Peterburi ja Riia-Peterburi ning ettevõttel on Venemaal 41 töötajat, kellest 24 on bussijuhid. Ingmar Roosi sõnul teenis AO Eurolines 2022. aastal 2,7 miljonit eurot kasumit, 2023. aastal kuus miljonit eurot.