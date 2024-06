ERR Riias: Eesti bussifirma pani Läti muutma ühistranspordi korraldust

Läti doteeritud ühistransport on viinud absurdse olukorrani – näiteks võib kaugliinide bussis olla tualett, kuid vedaja seda ei ava, sest leping ei näe sellist teenust ette ja nii tehakse teekonnale jäävates bussijaamades 10 minutit kestvaid peatusi.

Lätis rahvusvaheliste vedude korraldajana teatud Lux Expressi juhid on näinud pikka aega vaeva, et avada lõunanaabrite juures linnadevahelisi kommertsliine ja tõestada, et turu avamine tuleb riigile odavam, reisijaile mugavam ja paneb ka senised üsna monopolistlikud bussifirmad konkureerima.

"Mitte keegi, kes polnud riigiga lepingut sõlminud, turule ei pääsenud. Aga eelmisel aastal hakkas jää natuke sulama. Ja põhjus, miks nii läks, oli see, et nagu Eestis, nii ka Lätis oli ühistranspordi ülalpidamine muutunud väga kulukaks ja üle jõu käivaks," selgitas Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos.

Eesti firma teenindab reisijaid nüüd Läti pikimal bussiliinil Liepajast Riia kaudu Daugavpilsi. Vaid pisut üle kuu Läti turul tegutsemist on toonud Läti reisijateveos suuri muutusi – Riia bussijaamast väljuvad nüüd Liepajasse mitme firma bussid korraga ja seni doteeritud teenusega harjunud ettevõtted on hakanud samuti kommertsliine avama.

"Palju aastaid on nii transpordiministeerium kui ka autotranspordi direktsioon nende teemadega tegelenud. Seadusandlust tuli muuta nii, et see võimaldaks sellist teenust osutada. Minu jaoks on tähtis, et nii riigi doteeritud ja tellitud liinid kui ka kommertsbussid vastaks samadele reisijateveo standarditele," ütles Läti transpordiminister Kaspars Briškens.

Riia ja Liepaja ühendust võib mõnes mõttes võrrelda Tallinna ja Tartu vahel sõitmisega, ainult et bussiliine on palju vähem ja rong sõidab päevas vaid korra.

"Läti vedajad on harjunud võitlema selle eest, et saaks suurema osa oma ärist üles ehitada riigidotatsioonile. Reisijate soovid või mugavus on jäänud seejuures tagaplaanile," ütles Lux Express Latvija juht Aldis Kibens.

Aastaid on Riias probleeme lennujaama ja kesklinna vahelise ühendusega. Nüüd avas Lux Express ka selle väikebussiliini. Riia lennujaama kaudu reisivate eestlaste jaoks on see otsekui rongi- või bussiliini pikendus, sest kõik Riiga suunduvad rahvusvahelised bussid leenujaama ei sõida.