Rootsi ettevõte tahab ehitada Tootsi suure kasvuhoone

Sopi-Tootsi tuulepargi lähedusse ligi viie hektari suurusele maatükile rajatavas kasvuhoones hakatakse esialgse plaani järgi kasvatama tomateid, kalu ja seeni. Suurema osa toodangust plaanib ettevõte maha müüa kohalikul turul.

Kasvuhoone ehitamiseks kulub ettevõtte hinnangul 60 kuni 80 miljonit eurot ja see annab tööd vähemalt paarikümnele inimesele.

Ettevõte tahab ehitusega alustada 2025. aasta maikuus ja loodab tootmisega alustada sama aasta sügisel. Investeering tuuakse Pärnumaale ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse välisinvesteeringute osakonna abiga.

"Püüame teha nii naturaalset põllumajandust kui võimalik. Me ei taha kasutada kemikaale, vaid loomulikke protsesse. Kasvatame kõrvuti erinevaid taimi, mis üksteist toetavad ja aitavad. Oleme alustanud planeerimisega ja tahame kasvuhoone ehitusega alustada 2025. aastal," lausus Smart Power Farm Ltd kaasasutaja Malte Binting.

"See kinnistu asub kohe tuulepargi vahetus läheduses ja sealt on võimalik otseliiniga odavat energiat saada. Praegu on asi nii kaugel, et vallavalitsus valmistab ette volikogu jaoks eelnõud. Läheme aprilli volikokku hoonestusõigust seadma ja siis saame juba lepingu allkirjastada ja ettevõtjal on võimalik hakata tegevusi läbi viima," ütles Põhja-Pärnumaa vallavanem Madis Koit.