Eesti uute sõiduautode turul jätkus langus ka märtsis

Tänavu esimese kvartaliga on müüjad klientidele üle andnud kokku 4716 uut sõiduautot, mis jääb eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 16,6 protsenti.



Elektriautosid müüdi märtsis 92 ja nende osakaal moodustas 5,4 protsenti. Hübriidautod on jätkuvalt suurima osakaaluga (42,1 protsenti) ja neid müüdi märtsis 716. Bensiiniautode osakaal oli 33,6 protsenti ja diiselautode 17,8 protsenti.



Automarkidest moodustasid märtsis esikolmiku Toyota (299 müüdud sõiduautot), Škoda (287) ja Volkswagen (163). Mudelitest eelistasid tarbijad enim Škoda Octaviat (112), järgnesid Toyota RAV4 (81) ja Škoda Kodiaq (77).



Tarbesõidukite turg on jätkuvalt tõusulainel ja märtsis anti klientidele üle 480 uut tarbesõidukit, mis ületas eelmise aasta märtsikuu tulemuse 12,7 protsenti. Kolme kuuga on tänavu kokku müüdud 1290 uut tarbesõidukit ehk 14,7 protsenti enam kui möödunud aasta samal perioodil. Toyota oli märtsis populaarseim automark 136 müüdud sõidukiga, järgnesid Peugeot (54) ja Renault (52). Veokite segmendis oli 31 müüdud veokiga edukaim Scania.