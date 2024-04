Automüüja: ebakindlus ja segadus automaksuga mõjutab autoturgu

Tänavu märtsis müüdi ligi veerandi võrra vähem sõiduautosid kui aasta tagasi samal kuul. Automüüjad ütlevad, et tarbijate ebakindlus on kasvanud, samuti on segane, mis saab automaksust.

Kui selle aasta esimeses kvartalis vähenes uute autode müük eelmise aasta sama ajaga võrreldes üle 16 protsendi, siis märtsis juba üle neljandiku.

"Täna on turul selgelt näha tarbijate ebakindlust. Väga palju erinevaid jutte ja ebakindlus mõjutab autondust kohe. See oli esimene kvartal ja vaatame, mis teine kvartal edasi toob. /.../ Eks me ootame, et tuleb selge seisukoht, mis saab mootorsõidukimaksust, eelkõige registreerimistasust. Täna need kalkulatsioonid ja erinevad arvutusmeetodid ei anna selget pilti ja inimesed ei oska oma otsuseid teha," selgitas Amserv Auto juhatuse liige Margus Nõmmik.

Tema sõnul võib languse taga olla osalt ka eelmise aasta kõrge võrdlusbaas. Muu hulgas soetas siis palju uusi autosid firma Bolt.

"Eelmine aasta oli väga hea ja ei saa nuriseda. Aasta lõpus juba hakkas vaikselt see automaksu virvarr ja ootus, aga aasta lõppes ikka meie jaoks positiivselt," ütles Nõmmik.

Samas, uute autode liisinguturg aasta algul langust ei näidanud.

"Kui vaatame finantseeritud autosid ja võrdleme 2023. aasta esimest kvartalit ja 2024. aasta esimest kvartalit, siis sel aastal me oleme uusi autorid rohkem finantseerinud. Kui paneme kokku uued ja kasutatud autod, siis on mõõdukas langus autode finantseerimises," rääkis Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Ka Ulla nendib, et ilmselt mõjutab autoturgu teisel poolaastal tulevane mootorsõiduki maks.

"Ma usun, et teises kvartalis me näeme kasvu. Oluline komponent saab teisel poolaastal ilmselt olema võimalik automaks, mis iseloomuga see tuleb. Tõenäoliselt sel on teatud mõju liisingule ja autoostule tervikuna," ütles Ulla.