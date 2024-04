Suursaarte viienda parvlaeva ehituse hange kukkus läbi

Riigilaevastik lükkas tagasi ainukese viienda suursaarte parvlaeva ehituse hankele esitatud pakkumuse, kuna pakkuja esitatud andmetes olid suured puudujäägid. Riigilaevastik on siiski optimistlik, et laevale leitakse ehitaja.

Riigilaevastikust öeldi ERR-ile, et 4. aprillil suleti riigihangete registris viienda parvlaeva ehitushange lepingut sõlmimata, sobiva laevaehitaja otsimisega samas jätkatakse.

"Kuigi lepingu sõlmimiseni ei jõutud, andis hankemenetlus hea sissevaate, kui suur on turuosaliste huvi projekti vastu. Julgeme tänu hankele täna hinnata, et lepingupartneri leidmine on igal juhul võimalik," lausus riigilaevastiku kommunikatsioonijuht Kristel Kask.

Hankele registreerus 17 ettevõtet, sealhulgas laevaehitajaid Euroopast ja ka väljastpoolt. Hankele esitati aga ainult üks, Eesti-Hiina ühispakkumus. Selle lükkas riigilaevastik aga tagasi, kuna pakkumuses esinesid olulised puudujäägid esitatud andmetes.

Praegu mõeldakse, kuidas laevale ehitaja leida. "Koostöös kliimaministeeriumiga on kaalumisel kõik riigihanke seadusest tulenevad võimalused lepingupartneri leidmiseks. Ajaliselt on täna realiseeritavad erinevad variandid. Läbiviidud hanke juurde registreerunud huvitunud isikute arv lubab hinnata, et konkreetse parvlaeva ehitamisest huvitatud ja vajamineva kvalifikatsiooniga ettevõtteid on mitmeid," lausus Kask.

Plaan oli, et laev peaks sõitma hakkama 2026. aastal. Kask ütles, et see eesmärk on siiani paigas.

"Teeme aktiivselt tööd selle nimel, et uus parvlaev saaks alustada 2026. aastal liinil tööd nii nagu planeeritud, hetkel pole põhjust arvata, et see eesmärk jääb saavutamata," lausus ta.

Kontseptsiooni järgi on tegu hübriidlaevaga, mis hakkab kütusena kasutama peamiselt elektrit ning vesinikku. Reisijaid võtab uus parvalev peale sama palju kui praegused ehk 700, sõidukeid aga 200 ehk 50 võrra rohkem.

Laev saab sõita nii Rohuküla-Heltermaa kui ka Virtsu-Kuivastu liinil, kuuluma hakkab laev riigile.

TS Laevadele, mis veab praegu reisijaid mandri aj suursaarte vahel, kuulub praegu neli uuemat laeva: Saaremaa ja mandri vahel sõidavad Tõll ja Piret, Hiiumaa ja mandri vahet Tiiu ja Leiger. Kõik neli alust mahutavad 700 reisijat ja 150 sõidukit ning alustasid reisijatevedu 2017. aastal.

Viies TS Laevade parvlaev Regula on teistest märksa vanem ja valmis 1971. aastal, Eestis alustas Regula suursaarte vahel sõite 1997.