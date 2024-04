Riigilaevastik otsib võimalusi viienda praami soetamiseks

Väinamere kunagine uhkus – esimene valge laev Regula, mis lõpetas tankipraamide ajastu, on paraku oma 53 eluaastaga jõudnud piisavalt väsida ja 2027. aastal tuleks laeva klassifitseerimiseks teha TS Laevade hinnangul sellele ebamõistlikult kallid ümberehitused. Ja seetõttu võib Regula kolme aasta pärast hoopis pensionile jääda.

"Viiendat laeva on kindlasti vaja, mahud kogu aeg tõusevad. Iseasi on muidugi see, et kas see laev peaks olema suurem, kas see laev peaks olema väiksem. Väiksem annaks rohkem paindlikkust, väiksem annaks täpselt selle lisamahu, mida me täna vajame. Need on kõik diskussiooni kohad," rääkis TS Laevade laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro.

Kuna riigi korraldatud parvlaevahange just äsja luhtus, siis nüüd hakkab juba kiireks minema.

"Täna töötame kindlalt plaaniga, et laev jõuab liinile nii nagu algselt planeeritud, 2026 aasta oktoobriks. Ja põhjust, et see ajajoon ei realiseeru, meil praegu karta ei ole. Me praegu hindame olukorda, siis tuleb meil vastu võtta otsus, millise hankemenetlusega edasi minna. Täna räägime ikkagi täiesti uue põlvkonna, täiesti uue tehnoloogia, nullemissiooni energiakasutusega [laevast], ehk et selliseid laevu olemas ei ole, me räägime maailmas täiesti unikaalsest laevast," selgitas riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma.

Millise kütusega hakkab sõitma uus laev - sellest sõltub ka tänaste Virtsu-Kuivastu liinilaevade tulevik.

"Kas Virtsu-Kuivastu liinile tuleb kaldalaadimise taristu? Juhul kui see tuleb ja viies parvlaev tuleb, et me saame võtta Pireti liinilt maha nii, et me säilitame liini võimekuse koos viienda parvlaevaga, siis me saame hakata ka Piretit ümber ehitama. Meie kindel soov on Piret täiselektriliseks ehitada ja opereerida Saaremaa liinil puhtalt elektri pealt," ütles Kivro.

Iga aastaga on üleveomahud kasvanud suurusjärgus kahe protsendi võrra ja sama kasvu prognoosivad vedajad ka kogu järgnevaks perioodiks.

"Täna veame jämedalt 2,5 miljonit reisijat ja 1,2 miljonit sõidukit. Nii et oma plaanidesse oleme ka sisse arvestanud selle, et trend jätkub ja mõõdukas kasvutempo mõlemale suursaarele on plaanides sees," märkis TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer.

Kuigi suuri muudatusi laevaliikluses ei planeerita peaks ühe pisiasjana edaspidi parvlaevadel tasuta vett juua saama.