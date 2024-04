Äpardunud eksami tõttu tegid riigigümnaasiumid sisseastumiseks uued reeglid

6. aprillil toimunud Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumite ühiskatsed äpardusid, sest eksamite infosüsteem (EIS) ei pidanud koormusele vastu. Seetõttu otsustasid koolid eksamite tulemusi vastuvõtul mitte arvestada.

Tallinna Pelgulinna riigigümnaasium (PERG) otsustas, et erandolukorras, kus kirjalikku sisseastumistesti polnud võimalik läbi viia, toimub vastuvõtt gümnaasiumi tunnistusel olevate hinnete ja vestluse põhjal, seejuures on mõlemal võrdne osakaal.

Hinnetest arvestavad nad kümne aine aritmeetilist keskmist, vestlusvooru kutsuvad aga kõik õpilased, kes olid PERG-i oma esimeseks eelistuseks määranud. Vestlusvoor toimub neil 22.–26. aprillini.

Tallinna Tõnismäe riigigümnaasium kutsub samas ajavahemikus vestlusele kõik õpilased, kes käisid laupäeval ühiskatsetel või registreerusid järelkatsetele ning kelle esimene eelistus oli nende kool. Vastuvõtu pingerida tekibki vestluse põhjal.

Nendest kandidaatidest, kelle jaoks Tõnismäe riigigümnaasium oli teine eelistus, kutsutakse vestlusele pingerea põhjal õpilasi vastavalt katsetel esindatud olnud ainete keskmisele hindele.

Tallinna Mustamäe riigigümnaasium (MURG) arvestab sisseastumisel võrdselt keskmist hinnet ja vestlust. Nemad plaanivad vestlusele kutsuda pingerea 600 esimest kandidaati, kuid arvestavad pingerida kokku pannes ainult MURG-i esimeseks eelistuseks märkinud kandidaatidega.

Teise eelistuse kandidaadid pääsevad vestlema juhul, kui saadavad koolile motiveeritud sooviavalduse ja nende keskmine hinne mahub pingerea esimese 600 tulemuse hulka. Vestluste kuupäevad on MURG-is samad nagu PERG-is ja Tõnismäe koolis.

Viimsi gümnaasium kutsub kõik tunnistuse alusel testivooru pääsenud õpilased vestlusvooru. Kui varem olid vestlused plaanitud veebi, siis nüüd otsustas kool need 22.–24. aprillil silmast silma läbi viia.

Lisaks ootab Viimsi gümnaasium soovijatelt enne vestlus motivatsioonikirja ning kandidaatide pingerida moodustub pärast vestlust võrdselt selle tulemuste ja kümne õppeaine keskmise hinde alusel.

Tabasalu gümnaasium kutsub 18.–26. aprilliks vestlusele kõik tunnistuse alusel testile või järeltestile pääsenud õpilased, kes märkisid Tabasalu oma esimeseks või teiseks eelistuseks. Vastuvõtu pingerida moodustubki üksnes vestluse tulemuste põhjal.

Kehtima jääb vastuvõtukorra punkt, mille kohaselt lisatakse vestlusel saadud punktidele lisapunktid, kui õpilase põhikooli lõputunnistuse hinded on ainult head või väga head.

Saue riigigümnaasium võtab arvesse võrdselt vestluse tulemusi ja kümne õppeaine keskmist hinnet.

Kui esialgu oli Sauel plaanis vestlusele kutsuda 500 kandidaati, siis nüüd otsustati, et sinna on oodatud kõik neid esimeseks ja teiseks eelistuseks märkinud kandidaadid, kes testile pääsesid ja kokku on neid 687. Vestlused viiakse läbi 22.–24. aprillil.

Rae gümnaasium kutsub vestlema kõik kandidaadid, kelle jaoks nad on esimene eelistus. Vestlusteks on ette nähtud 16.–17. aprill, 22.–23. aprill ning 25.–26. aprill.

Erinevalt teistest riigigümnaasiumidest tekib Rae koolis pingerida nii, et 80 protsenti kogusummast moodustab kümne õppeaine hinnete keskmine ja 20 protsenti vestluse punktid.