Keskerakonna Tallinna võimult kukutamises mängib võtmerolli SDE eelistus

Tallinna linnavolikogus on esimest korda pärast kohalikke valimisi reaalselt õhus võimalus, et Keskerakond jääb võimult eemale. ERR-i portaal vaatas erinevaid kombinatsioone, millest enamikes mängib võtmerolli Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE).

79-liikmelise Tallinna linnavolikogu koosseis on võrreldes 2021. aasta sügisel toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimistega üsna palju muutunud. Seda mitte ainult Keskerakonnas toimunud suurte muutuste, vaid ka teistes parteidest toimunud üleminekute tõttu.

Kui vaadata volikogu matemaatikat, siis on võimalikud järgmised lahendused. Uue võimuliidu või senise jätkamine eeldab volikogus minimaalselt 40 häält.

1. Jätkab Keskerakonna ja SDE võimuliit. Sel oleks ka pärast Keskerakonna fraktsiooni liikme Igor Gräzini meelemuutust (mis võib muidugi uuesti muutuda nagu varakevadine ilm) endiselt selge enamus ehk 33+9=42 kohta. SDE-le oleks see mugav variant, sest väiksem partei saaks dikteerida suuremale selgelt omi soove. Mis see SDE praegu kõrgele üldtoetusele kaasa toob, on iseküsimus.

2. Tekib nelja erakonna ehk Reformierakonna, SDE, Isamaa ja Eesti 200 võimuliit. See saaks arvestada Reformierakonna 15, SDE üheksa, Isamaa seitsme, Eesti 200 kuue, kahe fraktsioonitu (Taavi Aas ja Tõnis Mölder) + Gräziniga. Kokku annaks see kombinatsioon 40 kohta, mis on õhkõrn enamus. Poliitilistes kuluaarides räägitakse, et SDE saab präänikuks linnapea koha ja konkreetselt Jevgeni Ossinovski.

3. Tekib nn päkapikkude koalitsioon ehk kõik fraktsioonid ja fraktsioonitud ühinevad Keskerakonna vastu. See eeldab maailmavaateliselt üsnagi erinevate jõudude (loe: teistel EKRE-ga koostööd). See kombinatsioon saaks arvestada kuni 46 kohaga volikogus.

4. Gräzin muudab meelt ja tekib Keskerakonna ja EKRE koalitsioon. See saaks arvestada 34+6=40 kohaga. Selline kombinatsioon ja asjade käik on väheusutav, aga mitte päris lõpuni välistatud.

Kõikide variantide (välja arvatud viimane) puhul on väga suur roll Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal.

Jõudude vahekord Tallinna volikogus

Tallinna Linnavolikogu istung Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Keskerakond - 34 miinus 1 saadikut

Linnavolikogu Keskerakonna fraktsioonis on 34 liiget. Kuid et Igor Gräzin otsustas liituda Kõlvarti umbusaldajatega, siis saab Keskerakond arvestada 33 saadikuga.

SDE - 9 saadikut

Valimistel said sotsiaaldemokraadid kuus mandaati, aga nüüd on see kasvanud üheksale. SDE-ga on liitunud varem Eesti 200 kuulunud Liina Normet ning endised keskerakondlased Andre Hanimägi ja Tanel Kiik.

Reformierakond - 15 saadikut

Reformierakonna fraktsioonis on 15 saadikut. Erakonnale tegi kindlasti suurt meelehärmi, et Maria Jufereva-Skuratovski koht linnavolikogus läks Keskerakonna kätte, sest värske reformierakondlane muutis oma sissekirjutust ja tema uus ametlik elukoht ei asu Tallinnas.

Isamaa - 7 saadikut

Isamaa sai viimaste KOV valimiste järel volikogusse vaid viis saadikut, kuid Argo Luude ja Jüri Ratase liitumise järel on erakonna esindus kasvanud seitsmele.

Eesti 200 - 6 saadikut

Eesti 200-l on volikogus kuus saadikut ning nemad on sarnaselt Isamaale kindlalt Kõlvarti umbusaldajate leeris.

EKRE - 6 saadikut

EKRE-l on volikogus kuus saadikut (Mart Kallas, Urmas Reitelmann, Harri Kingo, Ivan Makarov, Raivo Põhjakivi ja Urmas Espenberg). EKRE on kaotanud valimistega võrreldes kaks kohta - Argo Luude liitus Isamaa ning Kairet Remmak-Grassmann Keskfraktsiooniga.

Fraktsioonitud - 2 saadikut

Fraktsioonituid saadikuid on volikogus kaks - praegu parteitu endine Tallinna linnapeas Taavi Aas ning Keskerakonnast Isamaasse siirdunud, kuid sealt lahkunud Tõnis Mölder. Nemad on hääletanud sarnaselt opositsiooniga.