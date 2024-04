Ministeerium otsib 120 000 euroga peresõbraliku tööandja märke promojat

Riigi tugiteenuste keskus kuulutas välja 120 000 euro suuruse hanke, et leida sotsiaalministeeriumile peresõbraliku tööandja märgise teavituskampaania tegija, kes ühtlasi korraldaks märgise saanud tööandjatele tunnustusürituse.

15. aprillil algatatud hanke kohaselt soovib sotsiaalministeerium leida teavituskampaania tegijat, kellelt oodatakse, et ta korrastaks peresõbraliku tööandja märgise programmi lehel olevat infot ja lisaks seda sinna juurde.

Hanke võitja peab arendama ja käivitama teavituskanaleid, kaasama peresõbraliku tööandja märgise programmis osalevaid tööandjaid programmi tutvustamisse ja korraldama selle ja järgmise aasta sügisel tunnustusürituse. Lisaks oodatakse võitjalt tunnustusürituse tunnistuste valmistamist, stiiliraamatu ajakohastamist ja aruandluse koostamist.

Pakkumuste hindamisel on tähtsaim, 70-protsendilise osakaaluga kriteerium kvaliteet, maksumuse osakaal on 30 protsenti. Hanke eeldatav maksus on 120 000 eurot, kuid summa ei sisalda käibemaksu.

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooniosakonnas töötab lisaks kommunikatsioonijuhile kolm meediasuhete nõunikku, kaks kommunikatsioonispetsialisti, üks digikommunikatsiooni spetsialist ja üks kommunikatsiooninõunik ehk kokku kaheksa kommunikatsiooniinimest.

ERR uuris sotsiaalministeeriumist, miks osakonna töötajad ise selle kampaaniaga ei tegele, vaid ministeerium teenuse sisse ostab.

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Taavi Audo jättis selle küsimuse konkreetse vastuseta, kuid ütles, et kogu peresõbraliku tööandja märgise projekt on rahastatud Euroopa Liidu sotsiaalfondist, mille rahastus tuleb töö- ja pereelu ühildamise soodustamiseks ette nähtud EL-i struktuuritoetusest 2021–2027.

"Sotsiaalministeerium näeb projekti olulisena, et toetada majanduskasvu ning meie ettevõtete käekäiku. Õnnelik ja rahulolev töötaja loob ettevõttele rohkem väärtust," selgitas Audo.

Ta tõi välja, et eelmisel aastal valiti 160 kandideerija seast välja 20 tööandjat, kes alustasid peresõbraliku tööandja arenguprogrammi ning arvestades osalema valitud organisatsioonide töötajaid, mõjutab 2023. aastal programmi alustanud lend otseselt 9600 inimest üle Eesti.

"Varasemalt programmi lõpetanud läbivad märgise säilitamiseks regulaarselt järelhindamisi ja kokku on kehtiv peresõbraliku tööandja lõppmärgis Eestis ligikaudu sajal tööandjal," lisas kommunikatsioonijuht.

Peresõbraliku tööandja märgise väljaandmisega tuleb tema sõnul kaasa palju infomaterjalide koostamist, turundamist, välispartnerite hõlmamist ja messidel programmi tutvustamist. Tegevuste hulka jääb ka tunnustusürituse korraldamine, tööandjate programmi toomine ning juba programmis olevate tööandjate hoidmine. Ühtlasi moodustavad suure osa ka tehnilised reklaami, ürituse korralduse ja materjalide tootmise kulud.

Kommunikatsioonipartnerit otsib sotsiaalministeerium kaheks aastaks.