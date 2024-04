Talirapsi ikaldumine tõi põllupidajatele sadades tuhandetes eurodes kahju

Kuigi kevad on põllumeeste hinnangul hiline ja heitlik ja kohati on põllud ka liigniisked, on kevadised põllutööd täies hoos. Paljude Kesk-Eesti põllumeeste talirapsi põllud on aga ikaldunud ning kahju küündib sadadesse tuhandetesse eurodesse.

Kevadiste põllutöödega tehti osaühingus Estonia algust 20. märtsil. Kus põllud vähegi masinaid kandisid, alustati digestaadiga väetamist. Talinisu põldudel käis sel nädalal vilgas kivikorje.

"Kevad tundub olema siiski hiline. Ilm on väga heitlik – ühel päeval on 15 kraadi sooja, teisel päeval on viis kraadi külma, lumi, tuiskab, jätab jälle tööd seisma," rääkis Estonia agronoom Toivo Lauk.

Kevadkünd on lõpukorral, jäänud on need põllud, mis traktorit varem ei kandud. 44-aastase staažiga traktorist Urmas Kütt ütles, et nii vesistes oludes pole ta varem tööd teinud.

"Oh need väiksed loigud siin on, hullem on läbi juba," ütles ta.

Kui talirukis, -oder- ja -nisu on Estonia mail hästi talvitunud, siis enam kui 500 hektarit talirapsi on ikaldunud, tuleb randaaliga üle käia ja suviraps peale külvata.

"Talle sai saatuslikuks jaanuari alguse külm, tuulekülm, mis oli kohati -35 kraadi. Sellel hetkel, kui siit külm üle käis, lumikate puudus," selgitas Lauk.

Naabrite juures osaühingus Mägede on taliviljade seis hea, viljapõllud on korra juba väetistki saanud ja hernes maha külvatud. Siiski peab ettevõtte omanik Raido Allsaar arvestama kuni 400 000-eurose kahjuga, sest kogu raps 300 hektaril on ikaldunud ja külvik tuleb uuesti põllule saata.

"Võid arvestada, et ühe aasta elad üle, aga eelmisel aastal kehva ilma tõttu 100 hektarit suviotra ikaldus, sel aastal nüüd 300 hektarit talirapsi. Ei taha kohe ära sõnuda, mida see suvi võib tuua, aga lootus sureb viimasena," ütles Allsaar.