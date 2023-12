Maha sadanud paks lumi rõõmustab taliviljakasvatajaid

Maaelu Teadmuskeskuse katsepõlde Jõgeval katab paks lumi. Põldkaunviljade ja talirüpsi aretaja Lea Narits ütles, et lumi tagab põllukultuuridele korraliku külmakaitse ja taimede tervis on praegu väga hea.

"Kui siin ka oli mõni öö tagasi -20 kraadi, siis kui see oleks juba talirapsile natuke halvasti mõjunud, siis lumi, mis on ikkagi igal pool Eesti põldudel, on selle ilusasti ära katnud ja praegu on nii rüps, raps kui ka kolleegidelt küsitud taliteraviljad väga heas seisus lume all," rääkis Narits.

Asjale on tulnud kasuks seegi, et Jõgeval on muld külmunud seitsme sentimeetri sügavuselt. Kus aga lumi langes külmumata pinnasele, võib tekkida probleeme.

"Seal on see tõesti väga halb, sest seal on oht, et tuleb haudumine," selgitas Narits.

Kuid olukord ka Maaelu Teadmuskeskuse talirüpsi katsepõllul võib muutuda kohe, kui lumi hakkab sulama, läheb raskeks või jäätub. Või kui soojakraadid sulatavad põllud paljaks ja tuleb külmalaine.

"Lumi, mis siin on, läheb selliseks vesiseks lörtsiks ja kui see siis ära jäätub, on siin peal jääkiht. Ja see on nüüd asi, mida rüps ei talu. Nagu iga taim, iga elusolend, tahab ka tema hingata ja sellise jääkihi sees ta hingata ei saa. Ja siis on oht, et ta võib hukkuda," selgitas Narits.

Niisiis on paksu lumekihi all olevad taliviljad praegu kõige parema tervise juures. Kindlasti aga ei tohiks minna lumesaani ega mingi muu sõidukiga praegu põlde tallama.

"Ka meie oleme kogenud seda, et on sõidetud üle meie katselappide lumesaaniga, lumi kinni sõkutud ja siis on kohe talvekahjustus olemas," ütles Narits.

Kuigi Jõgeva põllumandusteadlastel on praegu tubase töö aeg, kisub neid vähemalt korra nädalas ikka põllu äärde, et katselappidele pilk peale visata.