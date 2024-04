ERR-i endine korrespondent Ester Vilgats pälvis Pärnumaa vapimärgi

Vapimärk on Pärnu maakonna kõrgeim tunnustus.

Ester Vilgats sai vapimärgi pikaaegse ajakirjanikutöö ja ERR-i Pärnu stuudio toimetajana tehtud töö eest.

Märgi andmise otsustas Pärnumaa omavalitsuste liit selle aasta veebruaris. Aastal 2019 tunnustati Vilgatsit Pärnu linna vapimärgiga ja sel aastal pälvis ta presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi.

"See tähendab loomulikult seda, et need, kelle otsustada see oli, on leidnud, et ma olen teinud vähemalt normaalset tööd. Loomulikult tunnustus teeb rõõmu, väga tore," rääkis Vilgats.

"Ma ei mäletagi, kuidas neid kõiki nimetatakse. Linnal on ka vapimärk, selle ma olen ka saanud. Aga siis ma olen saanud igasuguste ametkondade märke. /.../ Nii et neid on, jah. Pluss loomulikult nüüd presidendi teenetemärk ka. Mul on üks sahtel, mis on pooleldi täis, sinna mahuks veel. Aga nüüd ei ole põhjust enam kellelgi anda midagi," ütles ta.