Sisekontrolör kahtlustab Riisalu linnaosavanemana fiktiivse lepingu sõlmimises

Tederi sõnul sõlmis Riisalu tänavu 3. jaanuaril Igor Kravtšenkoga käsunduslepingu, mille kohaselt pidi Kravtšenko konsulteerima linnaosavanemat kuni selle aasta 1. aprillini linnaosa ruumilist arengut puudutavates küsimustes ning ühtlasi analüüsima Mustamäe parkimiskorraldust ning töötama välja innovaatilisi lahendusi selle tõhustamiseks ja arendamiseks.

"Võttes arvesse, et Wikipedia andmetel on Igor Kravtšenko hariduselt raamatupidaja, on äärmiselt kahtlane, kas tal on kõnealuse teenuse osutamiseks vajalik pädevus. Kuivõrd vastava teenuse pakkumiseks pädevaid ettevõtteid on Tallinnas küllaldaselt, jääb arusaamatuks, mis asjaoludel valiti teenuse osutajaks nimelt I. Kravtsenko," tõdes Tallinna sisekontrolör.

Kravtšenko sai linnaosavalitsuselt lepingu järgi 2500 eurot kuus ehk kolme kuu peale kokku 7500 eurot. Kuivõrd leping on sõlmitud füüsilise isikuga, pidi linnaosavalitsus maksma täiendavalt sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse makse ehk nende kogukulu oli 10 035 eurot.

Teder tõi välja, et füüsilise isikuga sõlmitava käsunduslepingu jaoks on Tallinnal olemas tüüpvorm, mis näeb ette ka aruande koostamise nõuet, kuid Kravtšenkoga sõlmitud lepingu puhul on sellest nõudest loobutud.

"See omakorda viitab võimalusele, et sisulist teenust, mida aruandes oleks saanud kirjeldada, ei pruugitud osutada," ütles Teder.

Lisaks oleks üle 5000 euro suuruse maksumusega teenuse puhul pidanud koostatama ostumenetluse kutse vähemalt kolmele sellist teenust pakkuvale ettevõttele, kuid ostumenetluse kutset, õiendit ega muid tavapäraselt koostatavaid dokumente ei ole linnaosavalitsus esitanud.

Riisalu: Kravtšenko ideed ei leidnud linnasüsteemis toetust

Linnaosavanema asetäitja Urmas Kõpp edastas linna sisekontrollile Aivar Riisalu selgituse, mille kohaselt sai linnaosavanem aru, et mustamäelaste üks suuremaid probleeme on sõidukite parkimiskorraldus ning Kravtšenko on probleemiga pikaaegse Mustamäe linnaosakogu liikmena hästi tuttav. Seega sai ta Riisalu sõnul ülesandeks olukord kaardistada ja probleemile linnakujunduslikult lahendusi otsida.

Teine Kravtšenko ülesanne oli Riisalu selgituse kohaselt analüüsida ja pakkuda lahendusi elektriautode laadimistaristu ehitamiseks Mustamäe kortermajade piirkonda. Riisalu sõnul edastas Kravtšenko kogutud info ja ettepanekud otse talle ja nad kohtusid perioodiliselt ning Riisalu edastas need linnavalitsuse kabinetiistungitel, kuid et need linnasüsteemis toetust ei leidnud, siis nende ettepanekutega edasi ei mindud.

Teder märkis, et linna sisekontrolöri teenistusele teadaolevalt ei ole Riisalu seda infot linnavalitsuse kabinetiistungitel esitanud.

"Selline tavapärasest erinev asjaajamine ja ähmane selgitus kinnitavad veekord kahtlust, et tegemist võis olla fiktiivse lepinguga," ütles Tallinna sisekontrolör. "Meie hinnangul on äärmiselt küsitav, miks üldse peeti vajalikuks osta konsultatsiooniteenust, kui samalaadseid ettepanekuid oleks hõlpsasti saanud ka LOV töötajatelt või teistelt linna üksustelt."

Kui siiski teenust osta, oleks Tederi sõnul olnud mõistlik tellida see ruumiloome või liikluskorralduse valdkonnas kogenud isikutelt, mitte raamatupidajaharidusega linnaosakogu liikmelt.

"Esitatud selgituse põhjal pole võimalik veenduda, et LOV oleks saanud teenuse tulemusena uuenduslikke ideid, ettepanekuid vms, mis oleks ligilähedaseltki väärt teenusele kulutatud summat," nentis Teder.

Ehkki linna sisekontroll küsis juhtunu kohta Riisalult kommentaari, ei ole nad Tederi sõnul temalt veel vastust saanud ning ka ERR-il ei õnnestunud teda kommentaariks tabada.

"Leiame, et A. Riisalu on kõnealuse lepingu sõlmimisega tekitanud Mustamäe Linnaosa Valitsusele varalise kahju ning soovitame kaaluda talle varalise kahju hüvitamise ettepaneku koostamise otstarbekust," teatas Teder.

Kravtšenko kuulus asendusliikmena ka riigikogu eelmisesse koosseisu, kuid 2023. aasta riigikogu valimistel kogus ta 273 häält ja ei osutunud valituks.

Varem on Kravtšenko pälvinud tähelepanu sellega, kui ta 2021. aastal sõitis oma autoga meelega otsa riigikogu ees meelt avaldanud inimesele. Ka Kravtšenko ei olnud reedel telefonitsi ERR-ile kättesaadav.

Pärast seda, kui Keskerakond eelmise aasta 10. septembril Mihhail Kõlvarti partei esimeheks valis, hakkas parteist järjest inimesi lahkuma. Lahkujate voog ei katkenud, kuniks selle aasta alguses lahkus parteist kuus riigikogu liiget ning viimaks ka eelmine esimees Jüri Ratas.

Neljapäeval kirjutas ERR, kuidas perioodil, kui parteist lahkuti ja parteist lahkumist plaaniti, võttis Tallinna linnavalitsuse rahastatud ja Keskerakonna liikme Anu Lõhmuse juhitud Tallinna Loomeinkubaator sihtasutuse palgale keskerakondlase Erki Savisaare, kes toona kuulus ka Tallinna linnavolikokku.