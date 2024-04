Tallinn hakkab uurima Erki Savisaarega sõlmitud töölepingut

Eelmise aasta 10. septembril valis Keskerakond Mihhail Kõlvarti partei esimeheks. Pärast Kõlvarti esimeheks saamist hakkas parteist järjest inimesi lahkuma. Lahkujate voog ei katkenud, kuniks selle aasta alguses lahkus parteist kuus riigikogu liiget ning viimaks ka eelmine esimees Jüri Ratas.

Perioodil, kui parteist lahkuti ja parteist lahkumist plaaniti, võttis Tallinna linnavalitsuse rahastatud ja Keskerakonna liikme Anu Lõhmuse juhitud Tallinna Loomeinkubaator keskerakondlase Erki Savisaare sihtasutuse palgale.

Novembri lõpus, kui leping sõlmiti, oli Savisaar ka Tallinna linnavolikogu liige, lahkudes sealt alles praeguse võimuvahetuse järel, kui Andrei Kante volikokku naases.

Lõhmus ütles, et Tallinna Loomeinkubaator korraldas avaliku konkursi, et leida seoses Poldri 3 ehitatava hoonega haldusjuhti, kes tegeleks ehitusele ettevalmistustööde ja projektiga. Konkursil osales Lõhmuse sõnul palju inimesi ja pärast mitme inimesega kohtumist palgati kaks, kellest üks on Savisaar.

Savisaare parteiline kuuluvus ei mänginud Lõhmuse sõnul valikut tehes mingit rolli ja Savisaarega kohtus ta esmakordselt. ERR-ile teadaolevalt pole Savisaarele makstud summad suured – keskmiselt ligi 1500 eurot kuus.

Lõhmus ütleb, et keegi ei käskinud teda Savisaart palgata. "Mina ei ole mitte kelleltki saanud suunist mitte ühegi konkreetse inimese kaasamiseks mitte ühelgi moel Tallinna linnas," ütles Lõhmus.

Savisaare tööülesanded on Lõhmuse sõnul teha oma pädevuses tehnilisi projekte ja osaleda koosolekutel. Näiteks ka neljapäeva hommikul osales Savisaar Tallinna Loomeinkubaatori hoone IT-lahenduste koosolekul, mis kestis 10.00-12.15. Ta käib pidevalt kontoris ja ehitusplatsi soojakus, märkis Lõhmus.

Savisaar: see ei ole sinekuurne ametikoht

Erki Savisaar ütles, et otsis möödunud aasta sügisel tööd ja kandideeris erinevatele kohtadele, kuniks otsustas inkubaatori konkursist osa võtta ja ka tööle sai. "Muid töid-tegemisi ei olnud ja ma konkureerisin väga paljudel erinevatel konkurssidel," rääkis Savisaar.

Savisaare sõnul vastutab ta Poldri 3 projektis nõrkvoolu osa eest, et saaks tehtud nii, nagu projektis on kirjas ja vastavalt tellija soovidele. "Ma olen tellijapoolseteks silmadeks objektil, et kõik läheks nii, nagu vaja on, et lõpuks maja vastaks nende ootustele. Et kõik süsteemid toimiksid, nagu nad loodavad," ütles Savisaar.

Samas objekt kuigi kaugele veel jõudnud ei ole. "Seal mitmed hanked ehitaja leidmiseks minu teada ebaõnnestusid. Nüüd lõpuks on ehitaja leitud, kes on alustanud," rääkis Savisaar.

Novembri alguses sai Savisaarest ka Vinni vallavanem. Savisaare sõnul umbes poole kohaga amet Tallinna Loomeinkubaatoris Vinni valla juhtimist ei seganud.

"Aega on võimalik planeerida, need tööd on erinevatel ajahetkedel ja täna on nad mahtunud sobivalt mu töönädalasse ära. Nad ei ole üksteist seganud. Sellega ei ole probleeme olnud, kui see probleem oleks, küll ma siis ühest või teisest loobuksin," rääkis Savisaar.

Ühel hetkel Savisaar ägestub, kui tema käest võimaliku sinekuurse ameti kohta küsida ja katkestab kõne. Samas uuesti helistamisel võtab telefoni vastu ja on valmis vestlust jätkama. Ta ütleb, et amet Tallinna Loomeinkubaatoris ei ole sinekuurne töökoht.

"Tol hetkel ma tõesti otsisin erinevaid väljakutseid, otsisin IT-vallas, konkureerisin väga paljudele ametitele, sealhulgas ka sellele. Ja mul on hea meel, et ma sain erialast tööd. See on nagu päris töö, see ei ole mingi suvaline koht," rääkis Savisaar.

Tema sõnul puudub ametikoha saamisel ja tema parteilisel kuuluvusel seos. "Oleks parteiline seos, ma kindlasti oleksin kuskil kõrgemal kohal," ütles Savisaar. "Ma ei ole nagu selles nimekirjas. Kindlasti mitte."

Ossinovski laseb uurida

Tallinna linnapea, sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski ütleb, et Savisaare palkamine tekitab tal küsimusi. "Ma ei oska täna kommenteerida, kas ja mis mahus lugupeetud linnavolinik nimetatud töid tegi. On võimalik, et Erki Savisaar oli tõesti parim nõrkvooluspetsialist turul. Olen palunud linna sisekontrollil selle lepingu asjaolud selgeks teha," ütles Ossinovski.

"Küll asetub see leping üsna koledasse mustrisse, kus Keskerakond on viimastel kuudel erineval viisil linnaressurssi kasutades püüdnud hoida oma volinikke rivis. Hea see leping välja ei näe, aga täpsemad asjaolud tuvastab sisekontrolli juurdlus," märkis linnapea.