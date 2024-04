Ekskursioonide festival Open House jõudis esimest korda Tartusse

Taastatud Maarja kiriku torni võib pidada Tartu uusimaks maamärgiks – pärast kolme ehitusaastat avati see tänavu veebruaris. Open House Tartu tuuridel laupäeval seal rahvast jagus.

"Kuna see torn äsja valmis sai ja neid kellamänge ma olen siin kuulnud omajagu, siis tahtsin üle vaadata ja väga tore oli," ütles Open House festivali külastaja Aaro.

"Tornist avaneb siitpoolt Emajõge täitsa kena vaade Tartule, mida võib-olla palju selliseid kohti pole. Ma arvan, et see on selles mõttes unikaalne. Ma näiteks ei teadnud, et see Maarja kogudus on Tartus kõige vanem, et juba 13. sajandist alates. See oli ka kindlasti uus teadmine," rääkis ta.

Oma uksed avas ka A. Le Coqi õlletehase punastest tellistest hoonekompleks. Tuur toimus linnasetornis, mida teab ja tunneb uhke maamärgina kui mitte iga tartlane, siis kindlasti iga supilinlane.

"Me tutvustasime A. Le Coqi linnasetorni. Vaatasime torni erinevatel korrustel, kuidas vanasti linnaseid meie juures toodeti. Natuke vaatasime tehase territooriumi ka. Kindlasti eriline on ka see, et see on võib-olla Eesti kontekstis üks väheseid selliseid tööstushooneid, mis on järjepidevalt tegutsenud üle 100 aasta. Ja loomulikult linnasetorn on ka väga ilus maamärk, tartlane teab seda ilusat linnasetorni," rääkis A. Le Coqi õllemuuseumi programmijuht Annika Teder.

Tuuri külastanud Signe valis 28 objekti vahelt välja õlletehase torni, sest see on raudteejaamale mugavalt lähedal. Tartu arhitektuurituurideks sõitis ta kohale nimelt Tapalt.

"Kolm aastat ma olen käinud Tallinnas Open House'il ja kui nüüd siin tekkis võimalus, tulin Tartusse, sest Tartus olen väga vähe käinud ja Tartu hooneid näinud seestpoolt," rääkis ta. Lisaks õlletehasele plaanis ta minna ekskursioonile riigikohtusse, anatoomikumi ja tähetorni.

Open House Tartu jätkub pühapäeval uute ringkäikudega. Ülikoollinnale kohaselt saab külastada paljusid õppehooneid. Uuematest arhitektuuripärlitest tehakse tuure ka näiteks rahvusarhiivi Nora majas, lasteaias Naerumaa, Lydia hotellis ja Tartu loodusmajas.

Enamik külastusi registreerimist ei vaja ning tuurile pääsemine on järjekorra alusel.

"Südamest tahaks loota, et see saab jätku järgmisel aastal. Aga eks see paistab, kuidas meil läheb. Algus on igatahes paljutõotav," ütles Open House Tartu kuraator Piibe Piirma.