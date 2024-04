USA ülikoolid üritavad ohjeldada Palestiina-meelseid meeleavaldusi

USA eliitülikoolides puhkesid Palestiina-meelsed meeleavaldused ning ülikoolid üritavad nüüd neid proteste ohjeldada. Columbia ülikool viis loengud üle kaugõppele, Harvardi ülikoolilinnak on kuni reedeni avalikkusele suletud, Yale'is arreteeris politsei kümneid inimesi.

Columbia ülikooli juht Minouche Shafik ütles esmaspäeval, et kool läheb päevaks üle kaugõppele. Ülikool loodab nii pingeid leevendada, protestid algasid juba eelmisel nädalal. Eelmisel neljapäeval vahistas New Yorgi politsei üle 100 meeleavaldaja.

Vahistamised toimuvad ka New Yorgi ülikoolis. Politsei teatas, et ülikool palus korrakaitsjatel meeleavaldajad ülikoolilinnakust eemaldada.

Yale'i ülikoolis vahistas politsei ligi 50 protestijat. Võimud alustasid arreteerimisi pärast seda, kui protestijad keeldusid linnakust lahkumast. Harvard sulges esmaspäeval juurdepääsu Harvard Yardile, mis on Cambridge'i ülikoolilinnak. Ülikool teatas, et hoov on kuni reedeni avalikkusele suletud.

Protestid mõjutavad ka USA riigisisest poliitikat. Eelmisel nädalal käis Shafik kongressis tunnistusi andmas selle kohta, kas ülikool on teinud piisavalt juudisoost tudengite kaitsmiseks. Pärast seda puhkesid Palestiina-meelsed protestid ka teistes ülikoolides. Vabariiklasest kongressisaadik Elise Stefanik leidis pühapäeval, et Shafik peab tagasi astuma. Shafik ütles esmaspäeval, et ülikooli juhtkond töötab lahenduse leidmise nimel ja peab protestijatega arutelusid.

Esmaspäeval algasid paasapühad ja Columbia ülikooliga seotud rabi Elie Buechler kutsus juudi tudengeid koju jääma.

"See, mida me ülikoolilinnakus ja selle ümbruses näeme, on kohutav ja traagiline," teatas Buechler.

Mitmed tudengite protestirühmad ütlesid, et nende meeleavaldused on rahumeelsed ja austavad kõiki religioone. Üks rühmitus teatas, et lükkab kindlalt tagasi igasuguse vihkamise ja fanatismi.

Mõned Columbia ülikooli juudisoost tudengid aga ütlesid, et pärast Washingtonis toimunud ülekuulamisi on kasvanud nende ahistamine, seda nii ülikoolilinnakus kui ka väljaspool. Samas mõned juudisoost tudengid ütlesid, et kuigi nad ei nõustu meeleavalduse kõigi aspektidega, siis protest oli rahumeelne ja nad tunnevad end turvaliselt.

Esmaspäeval käis Columbia ülikoolilinnakus ka New Yorgi kuberner Kathy Hochul. Ta kohtus ülikooli juhtkonna ja tudengitega. Esmaspäeval teatas aga Columbia ülikooli vilistlane ja miljardär Robert Kraft, et lõpetab kooli rahastamise, kuniks olukorda pole lahendatud. Tema sõnul tuleb protestid viivitamatult lõpetada, vahendas The Wall Street Journal.