USA politsei lõpetas jõuga Columbia ülikooli tudengite blokaadi

USA politseinikud sisenesid teisipäeval New Yorgi Columbia ülikooli linnakusse, et ühe hoone hõivanud Palestiina-meelsete tudengite protestile lõpp teha ja meeleavaldajad kinni pidada. California ülikooli (UCLA) linnakus puhkesid aga kolmapäeval kokkupõrked Palestiina-meelsete ja Iisraeli toetajate vahel.

Politseinikud ronisid redelauto abil Hamilton Halli teise korruse aknast sisse, tõid käeraudades meeleavaldajad välja ja toimetasid politseibussidesse.

Meeleavaldajad hõivasid hoone varahommikul ja tõotasid, et ei lase end sealt võitluseta välja ajada.

Ülikooli juhtkond hoiatas, et ülikoolilinnaku hoone hõivanud üliõpilased võidakse akadeemilistest programmidest välja arvata.

Protestid Gaza sõja vastu on esitanud väljakutse Columbia ülikooli juhtkonnale, kes üritab leida tasakaalu ühelt poolt sõnavabaduse ja teisalt kaebuste vahel, et miitingud on muutunud antisemiitlikeks ja viha õhutavaiks.

Ülikooli rektor Minouche Shafik ütles teisipäeval kirjas New Yorgi politseile, et Hamilton Halli hõivamise eesotsas on inimesed, kes ei ole ülikooliga seotud. Ta palus politsei abi nende hoonest väljatoomiseks ja blokaadi lõpetamiseks.

Shafik palus ka politseil jääda ülikoolilinnakusse vähemalt 17. maini, et protestijad ei saaks alal uusi telklinnakuid püstitada.

Gaza sõja vastased rahutused on kulutulena levinud USA kõrgkoolidesse – paljud tudengeist meeleavaldajad on püstitanud telklaagreid ülikoolilinnakutesse Connecticutist kuni Texase ja Californiani pärast seda, kui 18. aprillil vahistati Columbias esmakordselt umbes 100 meeleavaldajat.

President Joe Bideni Valge Maja kritiseeris Hamilton Halli hõivamist teravalt.

"President usub, et ülikoolilinnaku hoone jõuline hõivamine on täiesti vale lähenemine," ütles riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby pressikonverentsil. "See ei ole näide rahumeelsest protestist."

Ekspresident Donald Trump kurtis "riigis maad võtnud antisemitismi" üle ja süüdistas Bidenit.

"Biden peab midagi tegema. Biden peaks olema meie riigi hääl, aga see on hääl, mida keegi ei kuule," ütles ta teisipäeva õhtul Fox Newsis.

Kirby ütles, et Valge Maja jälgib proteste murega, kuid ei ole märke, et "pahategijad" üritaks demonstratsioone ära kasutada.

Ta rõhutas, et ehkki Biden "paneb protestijate tugevaid tundeid tähele", ei muuda see tema toetust Iisraeli sõjale Gaza sektorit valitseva äärmusrühmituse Hamasi vastu.

California ülikoolis puhkes kähmlus Palestiina toetajate ja vastaste vahel

Los Angelese California ülikooli (UCLA) linnakus puhkesid kolmapäeval Palestiina-meelsetel protestidel kokkupõrked, teatasid USA telekanalid.

CNN-i andmetel läksid Palestiina- ja Iisraeli-meelsed rühmad vastu hommikut omavahel kaklema.

Los Angelese politsei vastas kiiresti ülikooli kantsleri palvele neid linnakus toetada, ütles linnapea pressiesindaja Zach Seidl sotsiaalmeediaplatvormil X.

Gaza sõja vastu protestijad ja nende vastased lasid käiku kaikad ja tõmbasid maha metalltõkked, näitas telepilt. Lasti ka ilutulestikurakette ja visati pimedas teineteise suunas kättesattunud objekte.

UCLA kantsler Gene D. Block ütles enne märuli puhkemist, et linnakus on möödunud nädalast saadik laagris "mõlema UCLA kogukonna liikmed ja inimesed, kes ei ole meie kampusega seotud".

"Paljud siia tulnud demonstrandid ja vastudemonstrandid on olnud oma aktivismis rahumeelsed," kirjutas Block teisipäeval ülikooli kodulehel.

"Aga teiste taktika on olnud ausalt öeldes šokeeriv ja häbiväärne. Olen näinud vägivallajuhtumeid," lisas ta. "Need vahejuhtumid on tekitanud meie linnakus paljudes, eriti meie juudi tudengites ärevust ja hirmu."