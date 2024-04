Inimesed viskavad ära ka raamatuid, mille nimel aastate eest järjekorras seisti

Raamatud on Eesti kodudes ikka au sees olnud, aga nüüd on meist saanud raamatute äraviskaja rahvas. Vanapaberiks saavad ka need teosed, mille nimel oldi aastakümnete eest valmis pikkades järjekordades seisma.

Nõukogude ajal olid inimesed mõne raamatu saamise nimel tegema meeletusi, nüüd jõuavad paljud toona ihaldatud köited vanapaberisse.

"Tänapäeval viskavad inimesed ära põhimõtteliselt kõiki raamatuid, konteineritest leidub igasuguseid. Ma käin igal nädalal jäätmejaamas ja sealt võib ka uuemat kirjandust leida," ütles Raamaturingluse eestvedaja Rene Noni.

Nii jõuab raamaturinglusse hiljuti ilmunud raamatuid, mida pole veel kilestki välja võetud. Väga palju läheb Noni sõnul vanapaberiks nõukogudeaegseid raamatuid, kusjuures nende seas on ka kirjandusklassikat.

"Kiri ja tekst ja paber on ikkagi ebakvaliteetne, mida tänapäeva inimene väga ei taha lugeda. Ta loeb, loeb, vahepeal on kollased paberid, tihe. Aga tänapäeval välja antud uued Tammsaare teosed, selle autoriõigused kadusid ära, täitsa hea on lugeda, korralikud reavahed on, palju mugavam on lugeda," selgitas Noni.

Kuigi kasutatud raamatute hinnad on uutest kordi väiksemad, siis uue lugeja leidmine polegi nii lihtne. Ilukirjandusest on hinnas "Seiklusjutte maalt ja merelt" sari, aga ka Astrid Lindgreni raamatud. Kõige rohkem tahetakse kõikvõimalikke käsiraamatuid ja õpikuid.

Raamatuid käib üle Eesti kogumas hoiuraamatukogu.

"Selle nõukogude kirjanduse kõrval, mida loomulikult kodudes enam niivõrd ei vajata, sest uut tuleb nii palju peale, tuuakse hoiuraamatukogule ära juba värsket ilusat ilukirjandust, mida inimesed näevad, et mida nemad on lugenud, nad hea meelega annavad selle uuele lugejale. Nii jõuabki meile põhjamaade kriminulle ja ilusat lastekirjandust. Ja seda kõike ju tegelikult ootavad raamatukogud üle Eesti," rääkis hoiuraamatukogu juhataja Kai Lugus.

Mullu toodud ligi 380 000 raamatust sai uue võimaluse 45 protsenti teostest, ülejäänud lõpetasid jäätmejaamas. Kusjuures raamatute õige utiliseerimine on mahukas käsitöö.

"Kõvakaanelisel raamatul kaas on olmeprügi, aga paberi saame saata konteinerites ära taastootmiseks," selgitas Lugus.

Kes aga tahab raamaturiiulisse kiiresti ruumi saada, siis mõnest teosest on raamatukogudes kõige enam puudus.

"Meil on endiselt väga oodatud Shakespeare'i "Hamlet" ja "Romeo ja Julia", meil on oodatud George Orwelli teosed ja loomulikult Lindgreni lasteraamatud. Ja muidugi siia lisaks kõik see tänapäeva värskem noorte- ja lastekirjandus meie eesti autoritelt endilt," loetles Lugus.