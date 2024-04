ERR Harkivis: vaatamata pidevale pommitamisele on linna jäänud umbes miljon inimest

Harkiv on sõja algusest jäänud pidevalt Vene vägede raketi- ja mürsutule alla. "Aktuaalse kaamera" võttegrupp käis teisipäeval Harkivi linnas ja nägi värskemaid tabamusi.

Vene juhitav lennukipomm kukkus elumajarajooni. Puhas õnn, et keegi elanikest surma või haavata ei saanud.

"Me olime hoovis – minu ema, kes on ratastooliinvaliid ja minu onutütred. Kuulsin häält ja pöörasin pea sinna suunda ja mis ma näen? Lendab mingi valge asi, tiibadega, nagu ballistiline rakett. Vähemalt mulle tundus nii. Poole sekundi pärast käis pauk. Kõik kukkusid pikali ja majal lendas katus pealt ära," kirjeldas Viktor.

"Ma soovin neile seda, mis on Piiblis kirjas, et neile tuleks kõik sajakordselt tagasi. Ma soovin neile seda. Ma ei taha mitte kellelegi halba, aga kõik saavad selle, mille nad on ära teeninud. Selles ma ei kahtle," ütles Viktor.

Vene rakett või pomm võib kukkuda igale poole, ka tänavale, kus pole taristu- ega sõjaväeobjekte.

"Pole mõtet ennustada. Te näete ju isegi, mis siin toimub ja saate sellest aru. Nad valivad sihtmärgiks tsiviiltaristut või pommitavad suvaliselt kõike," sõnas Ukraina päästeameti esindaja Jevhen Vassilenko.

"Mõni päev töötame 24/7, sest venelased pommitavad pidevalt meie linna. Viimasel ajal aina rohkem. Meil pole aega, et puhata," tõdes tuletõrjedepoo ülem Andrii Dronov.

Vaatamata pidevatele pommitamistele on Harkivisse jäänud umbes miljon elanikku.

"Ma usun, et nad võivad teha Harkiviga sama, mida nad tegid Mariupoliga. Aga et nad linna siseneks, seda ma ei usu," ütles Viktor.