Suuremad erakonnad kulutavad eurovalimiste kampaaniaks mitusada tuhat eurot

Isamaa kampaania läheb maksma umbes pool miljonit ning muutub Urmas Reinsalu sõnul järjest intensiivsemaks.

"Kõik kandidaadid tegutsevad aktiivselt. Nii palju kui nad leiavad ka toetust oma kampaaniale, siis panus kulub ära, sest me oleme vastakuti kõigi kolme valitsusparteiga," ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Reformierakonna kampaania jääb ligi 200 000–300 000 eurot. Võrreldes riigikogu valimistega on europarlamendi valimistel vähem välireklaami.

"Kandidaate on ka vähem ja raha kulub tsipa vähem. Eks me katsume olla kokkuhoidlikud ja samas teha kõik vajaliku, et tuua see kaks mandaati," lausus Reformierakonna peasektretär Timo Suslov.

Eesti 200 kavandab kampaaniale sama suurt summat. Kampaaniat alustab erakond järgmisest nädalast ning lubab üllatusi.

"Ei hakka ma praegu seda saladuseloori kergitama. Aga tõsi ta on, et loodetavasti inimesed saavad meie kampaania algusest vähemalt hea tuju," ütles Eesti 200 juhatuse liige Marek Reinaas.

Paarisaja-tuhande euro suurust kampaaniat kavandab ka EKRE, kuid erakonna juhatuse liige Siim Pohlak jätab summa veel täpsustamata. Nemad alustavad mais.

"Eks me teeme üldiselt ikka sellist klassikalist poliitkampaaniat – välireklaamid ja nii edasi. Võib-olla kõiki selliseid asju ei paljastakski kohe," sõnas Pohlak.

Sotsiaaldemokraatide kampaania on alanud ning kampaaniaks kulub umbes 150 000 eurot.

"Kas ja mis mahus kandidaadid seal meenete näol või erinevate täiendavate reklaamide näol või tegevuste näol panustavad, eks seda näitab kampaaniaperiood," ütles SDE peasektretär Reili Rand.

Keskerakonna kampaania jääb tagasihoidlikuks, ütles erakonna esimees Mihhail Kõlvart. Olulise panuse annavad kandidaadid ise.

"Meie kampaania saab olema suhteliselt tagasihoidlik, aga ma olen kindel, et igal pool üle Eesti inimesed saavad meiega kohtuda," lausus Kõlvart.

Parlamenti mittekuuluvad Parempoolsed kavandavad kampaaniaks kuuekohalise summa, kuid jätavad selle täpsustamata.

"Me võtame seda Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniat väga olulisena enda jaoks, sest see on tegelikult kampaania, mis defineerib meid ka tuleviku jaoks," ütles Parempoolsete aseesimees Kristjan Vanaselja.

Roheliste erakonna kaasesimees Evelyn Sepp rääkis, et erakond panustab vabatahtlikke töötunde ja loovat pingutust, kuid mitte raha ning see on nende väärtuspõhine valik.