Hobused jooksid Londonis amokki ja vigastasid nelja inimest

"Mitu ratsaväe hobust pääsesid täna hommikul tavapärase õppuse käigus lahti. Kõik hobused on nüüdseks kätte saadud ja laagrisse tagasi viidud," ütles Briti armee pressiesindaja avalduses.

"Mitmed töötajad ja hobused on vigastatud ja saavad asjakohast arstiabi," lisas ta.

Meditsiiniameti teatel viidi neli inimest pärast vigastamist haiglasse.

Videotel on näha, kuidas üks saduldatud valge hobune on näiliselt verega kaetud ja jookseb mööda tänavat teise, musta hobuse kõrval.

Londoni politsei ütles algselt, et ametivõimud töötavad selle nimel, et leida mitu Londoni kesklinnas lahti olevat hobust, enne kui kinnitas hiljem, et kõik loomad on leitud.

Hobused kuuluvad sõjaväeüksusele Household Cavalry, mis tegutseb Briti monarhi kaitsjana ja võtab osa tseremoniaalsetest ülesannetest.