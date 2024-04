Tartus Toomemäel asuv toomkirik sai uue valgustuse

Valguskunstiteos avati toomkiriku varemetes valguslavastusega "Aja varjud", mille autor on videokunstnik Argo Valdmaa. Püsivalt jääb toomemäele valguslahendus nimega "Koit ja Hämarik". See hakkab toomkirikut valgustama iga päev alates päikeseloojangust.

Friedrich Robert Faehlmanni kunstmuistendist inspireeritud valguskunstiteoses kohtuvad Toomemäel põhjamaine folkloor ja tipptasemel valguslahendus. Teose lõi Belgia valgusdisainiagentuur Light To Light.

Toomkiriku valguskunstiteosega tähistab ülikooli muuseum Tartu piiskopkonna peakiriku esmamainimise 800. aastapäeva ja läks maksma 580 000 eurot.

Toomemäe taasavamine Autor/allikas: Airika Harrik

"See koosneb mitmest pildist, mis õhtu jooksul muutuvad. Algab õrnade valgustoonidega, nii-öelda kõige aktiivsemal kasutusajal on punaseid toone rohkem seas ja ööseks läheb nagu magama, et anda Toomemäele ka rahu ja uneaega. Hommikul jällegi tervitab esimesi saabujaid," lausus Toomemäe taasavamise projektijuht Karoliina Kalda.