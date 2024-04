Kagu-Eestis pannakse piiriäärsete teede äärde piirivööndi tähised

PPA Lõuna piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu ütles, et piirivööndi mahamärkimine ei kitsenda mitte kuidagi seal elavate inimeste õigusi ega too kaasa kellelegi täiendavaid kohustusi.

"Lihtsalt meie soov on, et piirivöönd oleks looduses selgelt arusaadav, et inimesed oleksid teadlikud, kui nad asuvad piirivööndis. Siin on oluliselt suurem tõenäosus kohata piirivalvet ja piirivalvel on õigus küsida dokumente, et kes ta on ja miks ta siin on," lausus Saarepuu.