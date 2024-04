Järvamaa Kogukonnafond tähistas 20. sünnipäeva

Kohalike ettevõtete ja eraisikute rahastatava Järvamaa Kogukonnafondi juures tegutseb kuus aktiivset allfondi, näiteks toetatakse Järvamaa laulu- ja tantsupeo liikumist.

20 aasta jooksul on välja antud 34 stipendiumi Järvamaale elama ja tööle asunud noorele spetsialistile. Sel korral said 600-eurose stipendiumi metsa kokkuveotraktoril töötav Mirell Ruus, Paide kooliõpetaja Jaagup Lööper ja Järvamaa haigla anesteesiaõde Liisa Kredemann.

"Olen väga tänulik kõigile, kes on mind märganud. See on suur tunnustus, sest olen vaeva näinud selle nimel," ütles Kredemann, kes kasutab stipendiumiraha tõenäoliselt mõne tasulise kursuse võtmiseks.

"Kõik algas sellest, et see oli üks projekt, Balti-Ameerika partnerlusprogramm, kus pilootprojekti käigus kolmes maakonnas seda käivitati, et selline kogukonnafond võiks olla. Ja siis juhtus see ka Järvamaal. Aga nüüdseks, nagu ma tean, on Järvamaa Kogukonnafond ainuke, kes tegutseb," rääkis fondi juhatuse liige Valev Väljaots, kelle sõnul toetajaid jagub.

"Tegelikult ega siin ei olegi jõukuse küsimus. Annetada ju võib iga inimene, kellel väiksemad võimalused vähemalt, kellel suuremad võimalused, suuremalt. Meil on tunda seda kogukonnatunnet, et on erinevad inimesed, kes toetavad," ütles Väljaots.