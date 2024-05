Maksu- ja tolliamet: automaksust kõrvalehiilimine saab olema keeruline

Automaksu uuem plaan näeb ette, et ka kasutatud auto omanikuvahetusel tuleb maksta registreerimistasu. Kes tehingu puhul maksu riigile tasub, otsustavad ostja ja müüja kokkuleppel, nagu see on praegu riigilõivuga. Maksuamet usub, et automaksu maksmisest kõrvalehiilimine saab olema väga raske.

Plaanitav automaks lööb muudatuse tagajärjel varasemast valusamalt neid inimesi, kes plaanivad oma sõidukit edasi müüa või kasutatud autot Eestist osta. Varem oleksid nad pääsenud vaid aastamaksuga, nüüd tuleb tasuda ka registreerimistasu. Kumb osapool tasu maksab, jääb ostja-müüja vahel otsustada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on kokkuleppe küsimus, selles mõttes makstakse müügi pealt. Kas see jaotatakse pooleks, arvutatakse hinna sisse, see on juba kokkuleppe küsimus, kes seda kannab. Ma ka detaile ei tea, aga loogiline oleks. Ma tõesti seda seaduse sätet ei ole selliselt lugenud, aga loogiline oleks, et samamoodi nagu riigilõivud, asjad, mis on seotud automüügiga, siis müüja ja ostja lepivad selles kokku," rääkis peaminister Kaja Kallas (RE).

Maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juhataja Madis Laasi hinnangul on automaks disainitud selliselt, et maksudest kõrvalehiilimine on ülikeeruline, sest maksusumma ei sõltu hinnast.

"Taust on selles, et automaksu arvutatakse transpordiameti registris olevate andmete alusel. Näiteks on nendeks alusandmeteks registri mass või ka CO2 heide ja neid andmeid on väga keeruline manipuleerida, sest nende andmete sisestamine käib ju registreerimisel või ümbervormistamisel, mida siis transpordiamet haldab," ütles Laas.

Varem on välja käidud, et registreerimistasu põhiosa on 300 eurot. Nüüd on oodata, et hind alaneb, kuid täpne summa pole veel teada.

"Kuna see maht, tehingute arv suureneb, siis ma arvan, et selle võrra tuleb ka väiksem hind ühe ühiku kohta," ütles majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Sotsiaaldemokraatide esimehele Lauri Läänemetsale muudatus ei meeldi, kuna see mõjutab ka madalama sissetulekuga inimesi.

"Euroopa komisjon on seda öelnud, et teistmoodi ei ole võimalik seda automaksu kehtestada, et kahjuks see tuleb. Meie peamine vastus sinna on olnud alati ühistranspordireform, mida valitsus ette valmistab, et need, kes ei saa endale autot lubada, et neil oleks võimalik igas Eesti paigas ühistranspordiga liikuda," sõnas Läänemets.

Maksu- ja tolliametile toob uus maks lisakoormust. "Esiteks on vaja ehitada rakendused. Täiesti uus maks, mis tähendab ka uute inimeste värbamist, nii selleks, kes seda rakendust haldab, kui aitab inimeste päringutele vastata, aga siis ka järelevalve osas peame tegelema nende kaasustega, kus siis üritatakse kõrvalehoidmisega," sõnas Laas.

Rahandusministeerium räägib automaksu detailidest järgmisel nädalal.