Ökonomist: pessimism on vähenenud, aga suurt tootmise kasvu lähiajal ei tule

Töötleva tööstuse tootmismaht on jätkuvalt languses ja märtsis vähenes see võrreldes mulluse sama kuuga 5,7 protsenti. Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja sõnul on ettevõtjate optimism kasvanud, kuid lähiajal suuremat tootmise kasvu näha pole.

Töötleva tööstuse tootmismaht on aastases võrdluses vähenenud juba 22 kuud järjest. Tootmismaht vähenes jätkuvalt enam puidutööstuses.

Kundas asuv puitmassitehas Estonian Cell teatas esmaspäeval, et nende eelmise aasta kahjum oli 23 miljonit eurot. Estonian Cell oli sunnitud seetõttu mullu tehase töö ajutiselt peatama ja töötajaid koondama.

"Nii energia kui ka puidu turuhinnad on kaks korda kõrgemad kui kriisieelselt. Estonain Celli probleem lisaks sellele on reguleeritud tasud ja maksud, millest kõige suurem probleem on taastuvenergiatasu, mida me maksame peaaegu kaks ja pool miljonit igal aastal. Tegutsemisperioodil oleme me maksnud 30 miljonit eurot ja nüüd, kui tehas vajab ise abi konkurentsivõime toetuseks, siis ei ole nagu seda abi kuskil," rääkis Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe.

Ligi viiendiku tööstuse tootmismahu langusest andis märtsis metalltoodete, elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine. Lagedis asuv Inission valmistab tooted just nimetatud valdkondades.

"Viimane kvartal oli ikkagi keerulisem ja nüüd esimene kvartal tasakesi on tõusnud ja kui tulevikku vaadata, siis läheb stabiilsemaks. Tundub, et olukorraga ollakse rohkem harjunud ja pigem vaatame positiivselt tulevikku. /.../ Kui mõni sektor langeb, siis teine sektor tõuseb, sellega oleme meie saanud hoida oma stabiilsust," ütles Inission Tallinn müügijuht Allan Saariste.

Konkurentsis püsimiseks investeeris tehas hiljuti kaks miljonit eurot, millega käivitati Balti riikides ainulaadne robotitöökeskus.

Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja sõnul on tööstus suure languse järel püsinud viimasel poolaastal sarnasel madalal tasemel.

"Nii sügavat pessimismi enam ei ole kui oli viimastel kuudel. Samas, hinnangud varude kohta näitavad seda, et pigem on ikkagi praegu veel kaupa üle ja suurt tootmise kasvu vähemalt lähiperspektiivis näha ei ole," ütles Oja.

"See ootus majandusprognoosides, et teine poolaasta läheb paremaks, eeskätt toetub sellele, et ettevõtted ise on öelnud, et nad on saanud uusi tellimusi ja sõlminud uusi lepinguid, mis ühel hetkel võiksid jõuda numbritesse. Aga niisugust tugevat näitajat selle kohta praegu veel ei ole," lisas ta.