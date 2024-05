Kiirhinnang: esimese kvartali majanduslangus oli 2,1 protsenti

Võrreldes 2023. aasta viimase kvartaliga jäi sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP samale tasemele.

Eurostati andmetel näitas ka Euroopa Liidu majandus esimeses kvartalis veidi paremat tulemust: Euroopa Liidu SKP suurenes 0,5 protsenti.

SKP 2024. aasta esimese kvartali täpsema hinnangu avaldab statistikaamet 31. mail.

SKP kirhinnang, püsivhinnas ja sesoonselt ning tööpäevade arvuga korrigeeritult Autor/allikas: Statistikaamet

Ökonomist: langus oli väiksem, kui varasematel kvartalitel

"Vaadates majanduse muid numbreid on pigem tõenäoline, et selle aasta esimeses kvartalis langes veidi majandus, kuid see langus oli väiksem, kui varasematel kvartalitel," märkis statistikaameti avaldatud andmeid kommenteerides Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. "SKP statistika järgi langes eelmise aasta kolme kvartaliga SKP 1,8 protsendi võrra, et saada 2,1 protsenti aastast langust, oleks SKP pidanud kvartalivõrdluses langema 0,3 protsendi võrra. See suurusjärk läheks kokku seni avaldatud teiste andmetega."

"Veidi paremaks elu siiski on minemas. Palgad on tõusmas kiiremini kui hinnad juba poolteist aastat. Kuigi eelmise tasemeni on veel veidi minna, siis paranemisemärke on siin näha," lisas Uusküla. "Hõive on langenud vähe ja tööpuudus kasvanud vaid veidi hoolimata reaalpalga tõusust, seeläbi on palgatulu ka terves majanduses kasuteel."

Samuti on oodata aasta jooksul intressimäärade langust kui euroala inflatsioon jääb püsima praegusel või sellest madalamal tasemel, märkis ta.