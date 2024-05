Bolti taksode roolis leidub 10 tundi päevas puhkepäevadeta sõitvaid juhte

Bolti juhtide seas on neid, kes sõidavad ühes kuus üle 300 tunni ehk puhkepäevadeta üle kümne tunni päevas, põhjendades seda vajadusega mõistlik teenistus säilitada. Bolti hinnangul on selliseid juhte siiski väga vähe ja enamik äpitaksojuhtidest on aktiivsed alla kaheksa tunni päevas.

Bolti platvormil aastaid taksot sõitnud juht (nimi toimetusele teada) rääkis ERR-ile, et töötab platvormil üle 300 tunni kuus ning seda kinnitavad ka tema jagatud ekraanipildid, mille kohaselt küündib tema kolme kuu töötundide koguarv tublisti üle 900. Alla 50 tunni nädalas ei ole tema sõnul mõtet sõita, sest see ei tasu end majanduslikult ära.

"Neli-viis aastat tagasi oli teenistus normaalne, Bolt tegi väga palju boonuseid. Kuna mul oli palju aega, sain neid täita, vahel katsid boonused isegi mu vahendustasu. Tegid nädalas sada sõitu, said 70 eurot boonust," kirjeldas staažikas taksojuht. "Igasuguseid boonuseid oli, näiteks kui tegid hommikusel tipptunnil kella kuuest kaheksani viis sõitu, et viia inimesi lennujaama, said jälle boonust."

Nüüd tema sõnul enam boonuseid pole, sest teistest riikidest siia tulnud juhte on sedavõrd palju.

Enda erakordselt suurt töötundide arvu põhjendas taksojuht sellega, et pensionärina ärkab ta hommikul üles ja asubki kohe tööle.

"Nii kui silmad lahti teen. Mis ma istun seal kodus, siis jään veel haigemaks," tõdes ta ja lisas, et teeb seda tööd ka auto pärast, sest saab taksosõiduks kasutatava autoga ka kõik endale vajalikud sõidud ära teha.

Samas ei ole taksojuht enda hinnangul sugugi suurima tundide arvuga Bolti juht, pagulased sõidavad tema hinnangul veelgi rohkem.

Kulud on aga suured, sest auto tuleb rentida ja selleks kulub 150-200 eurot nädalas. Taksojuht põhjendas rendiauto kasutamist sellega, et selle hinna eest vahetatakse õli ja rehvid ning kui avarii juhtub, saab kohe teise auto asemele. Seejuures on kõik taksod tema sõnul gaasiautod, sest bensiini või diisliga sõitmine ei tule majanduslikus mõttes kõne allagi. Lisaks rendikulule tuleb juhil 25 protsenti teenistusest Boltile vahendustasuks maksta.

"See oli kogu aeg 20 protsenti, aga umbes pool aastat tagasi tõsteti seda hinda 25 protsendi peale. Jaanuar ja veebruar olid kehvad, siis lasti hinnad alla, aga seda 25 protsenti alla tagasi ei lastud. Sellepärast peabki nii palju sõitma," selgitas juht.

Lisatasu saab juht selle eest, kui auto uksele Bolti kleepsud paneb ning summa on seda suurem, mida rohkem töötunde kuus teha: näiteks 300 sõidu puhul kuus on tasu 135 eurot, aga 515 sõidu puhul kasvab see summa 280 euroni. Kuna aga autod on reeglina renditud, on tavaks, et see summa tehakse rendifirma ja taksojuhi vahel pooleks.

Suurimaks mureks pidas ta seda, et kui tema maksab ausalt makse, kasutades ettevõtluskontot, siis valdkonnas tuleb ette palju pettusi nii maksudest kõrvalehiilimises kui ka muudes asjades. Näiteks on taksorendifirmasid, kes jätavad olusid kehvemini tundvad sisserändajatest taksojuhid Bolti kleepsu paigladamise eest saadavast boonusrahast teavitamata ja võtavad kogu selle raha endale.

Bolt juhi tööaja reguleerimisse otseselt ei sekku

Politsei arusaama kohaselt on väsinuna rooli istumine võrreldav joobes juhtimisega, sest inimesel väheneb reageerimiskiirus ja hajub tähelepanu.

Bolt siiski otseselt äpitaksode juhtide tööaja reguleerimisse ei sekku. Ettevõtte sõiduteenuse juht Oscar Rõõm ütles, et Bolti platvormil töötavad juhid on iseseisvad teenusepakkujad, kes ise otsustavad, millal ja kui kaua nad platvormil teenust osutavad.

"Siiski oleme teadlikud pikalt järjest sõitmise riskidest ning meie süsteem saadab juhtidele automaatselt teavitusi, kui nad on pikemat aega roolis olnud. Need teavitused on mõeldud julgustamaks juhte võtma puhkepause," lausus Rõõm.

Tema sõnul on hiljutised hinnamuudatused näidanud, et suurenenud nõudluse korral teenivad juhid rohkem lühema aja jooksul.

"Aprilli statistika näitab, et valdav osa juhte on meie platvormil aktiivsed vähem kui kaheksa tundi päevas, kusjuures ca 50 protsenti on aktiivsed isegi alla nelja tunni päevas. Üle 10 tunni päevas platvormil aktiivseid juhte on paar protsenti, nemad saavad meilt ka soovitusi puhkepausideks," sõnas Rõõm.

Lisaks märkis ta, et osa registreeritud sõidutundidest ei pruugi tähendada aktiivset sõiduaega, vaid hõlmavad ka puhkehetki, nagu tellimuste ootamine või auto tankimine.

"Pidevalt kümne tunni jooksul sõitmine on meie andmetel ülimalt haruldane," kinnitas Rõõm.